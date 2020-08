Deprem vergileri nerelere harcandı?

İzmir Milletvekili Bedri Serter, 17 Ağustos Marmara depreminin 21.yıldönümünde, depremde yaşamlarını kaybeden 18 bin 373 vatandaşımızı andı. Serter, Marmara depreminden bugüne kadar toplanan deprem vergilerini Bakan Berat Albayrak'a yönelttiği soru önergeleri ile gündeme taşıdı

Son 19 yılda 200 bine yakın deprem meydana geldiğine işaret eden Serter, "Türkiye'nin 18 yılında siz iktidardasınız. Bu süreçte bu depremler yaşanıyor, önlemler nerede, sadece deprem yıktıktan ve insanlarımız öldükten sonra timsah gözyaşları dökmek iş değil, hükümet olmak değildir. Artık gereken neyse yapılmalıdır, toplanan vergiler depremlerde Binaların yıkılmaması için kullanılmalıdır. Her zaman bunun hesabını sormak boynumun borcu olacaktır" dedi.

Serter, soru önergelerine dair yaptığı açıklamada öncelikli olanın Türkiye gibi ciddi deprem fay hatları üzerinde olan bir ülkede korunaklı, güvenli binalar yaparak insanların can güvenliğinin sağlanması olduğunun altını çizdi ve " Türkiye'de 20 milyonun üzerinde konut var, bunun yüzde 35'inin yani 6.7 milyonunun depreme dayanıksız olduğu bilgisine sahibiz. Ülke nüfusumuzun yüzde 70'nin deprem riski ile her an karşı karşıya olabileceği gerçeğini de hatırlarsak hükümetin önceliğinin kağıt üzerinde kalan eylem planlarını yazmak değil acilen bu stratejik eylem planlarını etkin ve sonuç odaklı bir şekilde hayata geçirmek olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum" dedi.

Canları korumak için kullanın!"

İzmir Milletvekili Bedri Serter, deprem vergilerine dair verdiği soru önergelerine dair yaptığı açıklamada iktidara seslendi. Serter, "Son 15 yılda 65 milyar TL deprem vergisi topladınız, toplamaya devam ediyorsunuz ama depremler durmuyor, vatandaşlarımız ölmeye devam ediyor. Depremleri önlemeye ve güvenli binalar yapmaya yönelik attığınız adımları bilmiyoruz. Kağıt üzerinde Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı hazırlamak yetmiyor. İzmir, İstanbul, Elazığ, Malatya depremlerini yaşadık yine onlarca insanımızı kaybettik ve yine deprem olduktan sonra önlem almaya çalışıyoruz. Neden daha önce somut adımlar atıp insanlarımızın canını koruyamıyoruz, neden koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle aciz bir hale sokuyorsunuz? Üstelik insanlarımızın canını korumak için yine onlardan para toplarken! Bu deprem vergileri nerede?"dedi. Serter, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir konuşmasında " Deprem paraları hesapta duruyor" dediğini hatırlattı ve Oktay'a seslendi ve:" Deprem paraları hesapta durmak için değil insan canı ve güvenliği için toplandı. Sizi devlet ciddiyeti ile hareket etmeye davet ediyorum "dedi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye'de inşaat mühendislerinin de deprem uzmanlarının da altını çizdiği noktaları hatırlatarak "İmar afları çıkararak depremlere yönelik önlem alınmaz. Öncelikli olanın ülke genelinde yapı stok envanteri çıkarmak olduğunu biliyoruz ama ülke genelinde bu çalışmanın gerçekleşme oranını bilmiyoruz. İzmir özelinde bile bu çalışma henüz sadece iki ilçemizde gerçekleşti" dedi.