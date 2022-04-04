Dervişoğlu: İktidarın ekonomi yönetimi, tüm kesimleri mahvetti!

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, iktidarın ekonomi yönetiminin tüm kesimleri mahvettiğini belirterek “Bu beyler iktidara geldiğinde 1 çeyrek altın alınan parayla bugün 1 kilo domates, salatalık alınamıyor” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Binası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir programı hakkında bilgi verirken merkezi iktidarı ekonomi yönetimini eleştirdi.

"Türkiye'nin kurtuluşu seçimdir"

Enflasyon rakamlarını üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Partili Dervişoğlu, “Palyatif birtakım tedbirlerle enflasyonun düşürüleceğini zanneden iktidara sesleniyoruz; enflasyonla mücadele rakamlarla oynayarak yapılmaz. Arzı artırmadan enflasyonu düşürebilmenin ekonomi ilmi açısından imkanı yoktur. Üretimi artıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle gıda enflasyonunun önlenebilmesi için çiftçinin desteklenmesi, ithalata harcanan paranın çiftçiye destek olarak verilmesi lazım. Aksi halde Türk Milleti açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Vatandaşlarımızın alım gücü fevkalade düşmüştür. Asgari ücret ile geçinen insanlar yoksulluk ve açlık arasında gidip gelmektedir. Genel Başkanımızın önerdiği gibi asgari ücret belirlemesi enflasyona göre 3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilmelidir. Asgari ücretin altında maaş bulunmamalıdır. Bu iktidarın ekonomi yönetimi tüm kesimleri mahvetti. Bu beyler iktidara geldiğinde 1 çeyrek altın alınan parayla bugün 1 kilo domates, salatalık alınamıyor. Karşı karşıya kaldığımız bu durum karşısında pembe tablolar çizen iktidar ve sözcülerine İzmir’den sesleniyorum; yanlış yaptınız, uyarılara kulak veremdiniz, Türkiye’nin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da büyük bir felaketle karşı karşıya kalmasına sebep oldunuz. Artık yapacağınız tek şey, Türkiye’nin kurtuluşu açısından bir genel seçimdir” açıklamalarında bulundu.

“İktidarın sonu olacak”

AK Parti ve MHP tarafından TBMM’ye sunulan ve kabul edilen Seçim Kanunu Teklifi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Partili Dervişoğlu, “İktidar, iktidarını sürdürmek amacıyla seçim yasalarında değişiklik yapıyor. Bir iktidar milletin gözünden düştüyse, kanun yapma gücüyle kendisini kurtaramaz. Geçmiş dönemlerde benzerlerini çokça yaşadığımız gibi yaptıkları değişiklik de bu iktidarın sonu olacaktır. Seçim kanunundaki düzenlemeler tamamen iktidarlarını korumaya yöneliktir” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu’ya İzmir’den sert çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert çıkan Dervişoğlu, “Bir İçişleri Bakanımız var. Her şeye karışan, bakanlık dışında neredeyse her şeyi yapan, pervasız açıklamalarda bulunan, hakaretamiz bir dil kullanan ve İçişleri Bakanlığı koltuğuna hiç yakışmayan bir zatı muhterem. Sayın Genel Başkanımıza seviyesiz birtakım suçlamalarda bulundu. Bizden de layık olduğu cevabı elbette ki aldı. Polisin çalışma koşullarının düzeltilmesi için söylediğimiz laflara neden bu denli alınganlık gösteriyor anlamadım. Bize laf yetiştireceğine şemsiyeleri altına saklandığı çete liderlerine laf yetiştirsin. İYİ Parti’ye laf yetiştirmek yerine kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Hatta haddini bilmesini ve edebini takınmasını kendisine tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Benim bulunduğum yer ölçüdür”

Dervişoğlu’nun konuşmasına Alpaslan Türkeş’i anarak başlaması üzerine bir basın mensubunun “Sayın Türkeş bugün hayatta olsaydı, bugünkü tablo karşısında Cumhur İttifakını nasıl değerlendirirdi” sorusuna karşılık olarak ise “Bugün yaşanan şartlar ayrı, o gün yaşanan şartlar ayrı. Rahmetlik Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey, hem benim inanç silsileme hem de bugünkü bulunduğum yere katkıları bulunmuştur. “Benim bulunduğum yer zannederim ki birileri için ölçüdür” dedi.

"İYİ Parti birinci çıkmalı"

Yapılan kamuoyu anketlerinde son dönemde ülkedeki ekonomik gidişata rağmen partilerin oy oranlarının aynı seviyelerde seyretmesi ve AK Parti’nin halen yüzde 30’da kalması İYİ Parti’nin ise yüzde 15-16 oranına takılmasına yönelik soruya ise Dervişoğlu, “Eğer yüzde 40’tan yüzde 21’e düşüş partiler arasında bir oy kaybına işaret etmiyorsa başka ne ifade edebilir ki. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy oranı hala yüzde 30 oranında değil. Son kamuoyu araştırmalarında oyu oldukça o oranın altında. Ama ben anketler böyle ‘böyle olacak’ iddiasında da bulunmuyorum. Biz ortaya bir hedef koyduk. Sayın Genel Başkanımız sistemin değişimine olan inancını ifade edebilmek için‘Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa talip olduğunu ifade etti. Sayın Genel Başkanımızın Başbakan olabilmesi için de İYİ Parti’nin bu seçimlerden birinci çıkması lazım. Ya da iktidarın karşısında en çok oyu alan kişi olarak çıkması lazım. İYİ Parti olarak mücadeleyi sürdürüyoruz. Sandıklar açıldığında bu anketlerin değerlendirmelerinin çok üzerinde oy oranıyla karşı karşıya kalacağız. Bize gelen anketlere göre İYİ Partinin taban oyları 17.9 olarak gözüküyor. Tabanı 17.9 olan bir potansiyelin tavanı 30’da olabilir 35’te. İYİ Parti Türkiye’de yer alan tüm siyasi partilerin seçmen kitlelerinin kendisine yakın bulduğu bir parti konumunda. Hiç kimseyi etnik kökenine, mezhebine, cinsiyetine, gelir durumuna göre sınıflandırmıyoruz. Milletimizin her ferdini Allah’ın bize kutsal bir emaneti olarak görüyoruz, bağrımıza basıyoruz. Görmüş olduğumuz toplumsal karşılığın gerekçesi de bu. İYİ Parti bir millet hareketidir. Milletimizle bütünleşerek yolumuzu sürdürmeye devam ediyoruz” cevap verdi.

Akşener’in İzmir programı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in İzmir programına dair bilgilendirmede bulunan Dervişoğlu, “İzmir’le bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; bu perşembe günü Sayın Genel Başkanımız İzmir’e gelecek. Esnafı esas alan ziyaretler gerçekleştirecek. Sayın Genel Başkanımız, 20 Ocak 2020 tarihinden beri Anadolu’yu karış karış dolaşıyor. Çiftçinin derdini tarlasında, işçinin derdini fabrika tezgahında, esnafın derdini dükkanda, öğrencinin derdini yurtlarda tespit ediyor. Dertlerle hemhal olmak için hane hane ziyaretlerini sürdürüyor. Pandemiye rağmen bu 2 yıllık zaman dilimi içerisinde 78 il, 276 ilçe ziyaret etmiştir. Sorunları yerinde tespit ederek TBMM’ye taşımıştır. Bazı uyarılarımızdan iktidar istifade etti ve birtakım olumsuzlukların düzetilmesi noktasında bizim önerilerimizin açtığı yolda çözümlere ulaştı. Dilerim ki iktidar, İYİ Partinin ve Genel Başkanımızın sesine kulak vermeye devam etsin. Genel Başkanımız İzmir ziyaretlerinde; saat 11.30’da Menderes’i, 13.30’da Bornova Çamdibi’ni, saat 15.00’da Kemalpaşa’yı ziyaret edecek. Esnaf, vatandaş, çiftçi ile buluşacak. Bu programın İzmir’e yakışan bir biçimde geçeceğine yürekte inanıyorum” diye konuştu.