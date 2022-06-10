Dervişoğlu: İzmir'de körfez, Türkiye'de kurumlar kokuyor

Ülke ve kent gündemine dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir’deki koku problemine ilişkin “İzmir'in körfezi kokuyor. Türkiye'de de kurumlar kokuyor. İzmir'e yakışan bir durum değil. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin hem merkezi yönetimin konunun çözümü ile ilgili gerçekçi projeleri hayata geçirmeye ihtiyacı vardır” değerlendirmelerinde bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, ülke ve kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.Buca’da düzenlenen basın toplantısında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Dervişoğlu’na, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilge Torun ile partinin il yöneticileri eşlik etti. Dervişoğlu, kentteki koku problemine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve merkezi yönetimin konunun çözümü ile ilgili gerçekçi projeleri hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti.

“İzmir'de açıklaması yenilgiyi kabul ettiği anlamına geliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunan İYİ Partili Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan'ın dili göstermektedir ki, kendisi ile millet ibaresi sadece AK Parti'ye oy verenlerle ölçülmektedir. AK Parti iktidarının düşünce dünyasındaki millet söylemi de muallâktır. Milletimizin sinir uçları ile oynayarak, vatandaşlarımızı kutuplaştırarak, kışkırtarak seçim kazanma devri artık son bulmuştur. Çünkü artık İYİ Parti vardır. Milletimizin teveccühüne mazhar ola ola iktidara yürüyoruz. Bu iktidarın bir seçimlik siyasi ömrü kalmıştır. Biz onu ‘Az kaldı’ diyerek simgeleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız İzmir ziyaretlerinde bir takım konulara vurgu yapmışlardır. Gittiği her yerde olduğu gibi İzmir’de de İzmirlileri nankörlük ile suçlayan bir takım açıklamalarda bulundu. İktidarları döneminde İzmir'e çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade ettiler. Toplam yatırım miktarının 90 milyar lira olduğun dile getirdiler. Türkiye'de vergi tahsili açısından İzmir ikinci kenttir. 2021 yılında ödediği vergi 133 milyar TL'dir. 20 yıl boyunca ise İzmir'de iktidar tarafından toplanan vergi 800 milyar TL’dir. İzmir, 800 milyar TL vermiş bunun karşılığında ise bu iktidar tarafından 90 milyar TL'lik hizmetle ödüllendirilmiş. Bunun adı ödül mü ceza mı? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir tek şeye sevindim dün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklama için İzmir'i tercih etmesi önemlidir. Herhalde biri ‘yiğit düştüğü yerden kalkar’ dedi. İzmir'de öyle bir düştüler ki sırtları bir daha yerden kalkamayacak. İzmir'de açıklaması yenilgiyi kabul ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

“Seçim takvimini açıklayın adayımızı açıklayalım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması yönündeki ısrarlı çağrılarına yönelik ise İYİ Partili Dervişoğlu, “Sayın Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin adayınızı açıklayın yaklaşımını ben de anlamıyorum. Doğrusunu isterseniz çözemiyorum. Seçimin takvimini açıklayın biz de adayımızı açıklayalım. Onlar adayımızın kim olduğunu merak ediyor ben sonucun ne olacağını söyleyeyim: Aday kimdir kim değildir onu bilmiyorum. Onu tartışacak bir konumda da değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak” dedi.

“Türkiye'de de kurumlar kokuyor”

İzmir'in körfezindeki yaşanan ve tartışmalara neden olan koku sorunu ile ilgili de gelen soru üzerine konuşan Dervişoğlu, "İzmir'in körfezi kokuyor. Türkiye'de de kurumlar kokuyor. İzmir'e yakışan bir durum değil. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin hem merkezi yönetimin konunun çözümü ile ilgili gerçekçi projeleri hayata geçirmeye ihtiyacı vardır. İzmir'de ne kadar sorun olsa hep spekülatif edilir. İzmir körfezi kokuyor diye bundan siyasi bir çıkar beklemek yanlıştır. Koku varsa bu hepimizi ilgilendiren bir konudur. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin değil hükümeti de bağlar.Atılması gereken adımlar neyse atılmalıdır. Elbette ki önemli bir sorun. İzmir gibi bir kentin bu sorunu yaşaması kabul edilebilir değil. Çevresel anlamda toplumsal açıdan geri kalmışlığımız söz konusu. Siyasilere çağrımdır. Beklentileri siyasi olmasın, çocuklarımıza ve geleceğimize bırakacağımız çıkarları gözetelim. Faydalı ve fırsatçı bir bakış açısına girmeyelim. İzmir'in kokudan gayri soruları da var. Bunların çözülmesi için gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

“İzmir'de birinci parti olmaya talibiz”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin 'İzmir merkez sağ'ın kalesidir' söylemlerine de yanıt veren Dervişoğlu, "İzmir demokrasinin ve hürriyetin kalesidir. Merkez sağ partiler de merkez sol partilere oy vermiştir. İzmir'e siyasi kale diye bakıp komutanı kim olacak gibi değerlendirmeleri doğru bulmuyorum. Ben İzmir kimin kalesidir bilemem ancak İzmir demokrasinin kentidir. İzmir makulü sever. İzmir Sahip olduğu yaşam alışkanlıklarına zarar verilmemesini ister. Bizde önümüzdeki seçimlerinde İzmir'de birinci parti olmaya ve milletvekillerinin tamamını almaya talibiz" diye konuştu.