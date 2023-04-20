Dervişoğlu: Meral Akşener iktidarın algoritmasını bozdu

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, iktidarın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili oluşturmaya çalıştığını kazanamayacak aday algoritmasını Meral Akşener’in bozduğunu belirterek, “Sayın Meral Akşener’in kazanamayacak aday görüntüsüne mahkum edilmek istenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tarafına Ekrem İmamoğlu’nu ve diğer tarafına Mansur Yavaş’ı koyması Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir anda kazanacak aday konumuna taşıdı. Bütün bu olup bitenler aslında iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış, planlanmış bir strateji idi” dedi.

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi iktidar çevrelerinden Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bir stratejinin yaşama geçirildiğini belirten Dervişoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacak aday olarak kamuoyuna takdim ettiler.

Bunu Türkiye’nin her yerinde başka unsurlardan istifade ederek yaygınlaştırdılar. Anadolu'yu geziyoruz. Gittiğimiz yerlerde arabadan indiğimizde tanımadığımız birisi kolumuza giriyor, Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili olumsuz şeyler söylüyordu. Esnafı geziyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir şey yok. Arabaya binip selamlamak için camı açıyordum bir kafa içeri giriyordu ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuz beyanlarda bulunuyordu. Biz bunun iktidarın bir manipülasyon çalışması olarak gerçekleştirdiğini tespit ettik. Bir algoritma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması çok muhtemeldi. Onun kazanamayacak bir aday olarak takdim edilmesi isteniyordu. Bu algoritmayı biz İYİ Parti olarak Meral Akşener’in oluşturduğu bir strateji ile kazanamayacak aday söyleminin karşısına önce kazanacak aday söylemini yerleştirdik” dedi.

“BİR HAMLE YAPILMASI GEREKİYORDU”

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kazanamayacak aday olarak takdim edilirken Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday vurgusu yapmış olmamızı bir karşı hamle olarak okuyamadılar. Hatta iktidarın başındakiler ve ortağı da kazanamayacak aday imajına o kadar inandı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını arzu eden açıklamalarda bulundular. Bir hamle yapılması gerekiyordu. 6’lı masa parlamenter sisteme geçişin yol haritasını tanzim edecek seçim güvenliği ile ilgili tedbirleri alacaktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek yetkiyle mücehhez kılındı. Kazanamayacak aday olarak takdim edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday konumuna getirebilecek bir siyasi hamle gerekiyordu. Sayın Meral Akşener’in kazanamayacak aday görüntüsüne mahkum edilmek istenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tarafına Ekrem İmamoğlu’nu ve diğer tarafına Mansur Yavaş’ı koyması Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir anda kazanacak aday konumuna taşıdı. Bütün bu olup bitenler aslında iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış, planlanmış bir strateji idi. Bu stratejiyi de müştereken oluşturulduğunu söyleyebilirim. Algoritması bozulan iktidarın ve sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaşadığı hırçınlığının kaynağı odur. Bütün bunlar sayın meral Akşener’in yüksek strateji ve siyasi dehasından kaynaklanmış ve onay görmüş iş ve işlemlerdir”

ZİHİNLERİN BULANDIRMAK İÇİN ALGORİTMA OLUŞTURUYORLAR

İktidarın zihinleri bulandırmak için her dönem algoritma oluşturduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bunun için de her unsurun kullanıldığını, buna istihbarat çalışmasının da dahil olduğunu söyledi. Dervişoğlu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday konumuna taşımak istediler. Sonra da aday gösterileceğini biliyorlardı. Sonra kaybetmesini sağlamaya çalışacaklardı. Biz bu algoritmayı biliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu toplumun bütün kesimleri tarafından bugün kazanacak aday konumundadır” dedi.

GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR

“Siyasette ülke için risk alınır” diyen Müsavat Dervişoğlu, “Yaptığımız da odur. Biz milletimiz tarafından doğru anlaşılmak istiyoruz. Tüm olumsuzluklar önümüzdeki dönem yaşanabilir. 24 saatte çok şey değişebilir. İYİ Parti’nin hamlelerinin vatandaşımız tarafından doğru anlaşılacağına inanıyorum. Başlangıçta bir tepki olmuştu. O tepkiyi iktidar trolleri beslemiştir. Gerçek gün yüzüne çıkmıştır. Kazanamayacak aday stratejisini kim değiştirmiştir? İYİ Parti Türk siyasetinde kendini hissettirdiği andan itibaren iktidar karşısındaki unsurları istediği gibi dizayn edemiyor. Bunun da sebebi her alanda çok çalışıyoruz. Karşılarında rakip yok gibi görüyorlardı. Ama şimdi iktidarın stratejisini okuyan, algoritma çözen ve strateji oluşturma kabiliyetine sahip bir İYİ Parti var. Milletimiz bu gerçeği görsün. Takdir etsin istiyoruz. İYİ Parti gibi bir siyasi kuruma TBMM’de ne denli ihtiyaç duyulduğunu da takdir etsin istiyorum. Bu milletin İYİ Parti’ye ihtiyacı var. Bir oy Bay Kemal'e bir oy Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti’ye diyorum” diye konuştu.