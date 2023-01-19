Dervişoğlu: Tünelin ucunda görünen ışık, İYİ Parti’nin güneşine benziyor

Seçim öncesi anketlerle ilgili açıklama yapan TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Anket yaptırmıyoruz, anket şirketlerine üyeyiz, ortalamayı alıyoruz. İşaretler iyi. Tünelin ucunda görünen ışık, İYİ Parti’nin güneşine benziyor” ifadelerini kullandı.

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir’de il kongresine sayılı günler kala Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Tolga Akalın ve Rıdvan Uz ile Milletvekilleri; Lütfü Türkkan, Enez Kaplan, Hakan Sıdalı’nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. İYİ Parti İzmir İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısında 22 Ocak’ta gerçekleşecek İYİ Parti İzmir İl Kongresi sürecine dair açıklamalar yapıldı. İYİ Parti kurmayları; İl Başkanlığı için Ülkü Doğan ve Sinan Bezircilioğlu’nun yarışması beklenen kongre öncesinde parti içinde yaşanan gelişmeleri ve gündeme gelen iddiaları değerlendirdi.

İYİ Parti evlatlarını ayırmaz

Toplantıda İYİ Parti’nin demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasal hareket olduğunun altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, “İYİ Parti her evladına eşit mesafede durmuştur, bundan sonra da öyle duracaktır. Partimiz, ne İzmir ne Türkiye’de hiçbir adaya birbirinden farklı bir mesafede değildir, tüm adayları eşit derecede kucaklayan bir anlayıştadır. Beş ay sonra iktidarda olacak bir siyasi hareket, evlatlarını ayırmaz, hepsini kucaklar. Bugün de böyle yapıyor, yarın da böyle yapacaktır. Genel Başkanımız ve partimiz tüm adaylara eşit mesafededir, hepsini kucaklamaktadır” dedi.

“İzmir’in kaderini delegelere terk etmek zorundayız”

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ise, “Bu kongreler, İYİ Parti’nin muhalefetteki son il kongreleri olacak. Bundan sonraki kongrelerimiz İYİ Parti’nin iktidarının il kongresi olacak. Kongreler siyasi partilerin düğünüdür, herkes bir arada olur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e herkes ‘Anne’ diyor. Anne, hiçbir evladını birbirinden ayırt etmez. Biz bir aileyiz. Tüm adayların hepsi bizim kıymetlimiz… Hangisi kazanırsa da bizim il başkanımızdır. Bu meseleye ne dışarıdan müdahale ederiz ne de bununla ilgili bir girişimde bulunuruz. İzmir’in kaderini İYİ Parti’nin İzmir delegelerine terk etmek zorundayız. Hiçbirimizin bir hükmü veya müdahale hakkımız yoktur. Genel Başkanımız, herkese eşit mesafededir. Tüm adaylarımız değerlidir” diye konuştu.

Her adaya eşit mesafedeyiz

Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz da “Genel Başkanımız, bütün kongrelerimizde, ‘Her arkadaşımızın aday olma hakkı vardır, demokratik bir kongre olmasını istiyorum’ demiştir. Her adaya eşit mesafededir. Hepimizin tarlada izi var, harmanda sözü var” diye konuştu.

“İzmir demokrasinin beşiği”

TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da “İzmir, İYİ parti için çok önemli. İzmir, İYİ Parti’yi kuran yer. İzmir’i kişiselleştiremezsiniz. Parti büyüklerinin görevi kutuplaştırmak değil, kucaklaştırmaktır. Herhangi bir şeyi kırmak için burada değiliz, hakkı ve adaleti savunuyoruz. Siyasette kırgınlık olmaz, siyaset kararlı insanların işidir. İzmir demokrasinin beşiğidir. İzmir’in bu süreçte de yerine getirmesi icap eden görevleri olacaktır, İzmir bu görevleri demokrasi ve hürriyet arayışı içerisinde yerine getirecektir. İzmir dersler şehridir, biz bu kenti öğrendikten sonra çok şey öğrendik, burada siyaset yapanların da öğreneceği çok şey vardır, buna ben de dahilim” dedi.

“Seçim zaferini bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs’ı işaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Genel Başkanımız, ‘Mayıslar bizimdir’ dedi. Bizim olan mayıslarda İYİ Parti’nin kazanacağı seçim zaferini bekliyoruz” dedi. İYİ Parti’nin Türkiye genelindeki oy ortalamasıyla ilgili bir anket yaptırıp yaptırmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, “Anket yaptırmıyoruz, anket şirketlerine üyeyiz, ortalamayı alıyoruz. İşaretler iyi. Tünelin ucunda görünen ışık, İYİ Parti’nin güneşine benziyor” ifadelerini kullandı.