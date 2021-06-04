Dervişoğlu’dan Perinçek’e yanıt: Kendisi ya paranoyak ya da...

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kendisine yönelik iddialarına cevap verdi. Perinçek’in iddialarını reddederek “Doğu Bey’e suikast yapmayan kimse kalmamış. Mübarek kendisi ya paranoyak ya da suikast paratoneridir” açıklamalarında bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu partisinin İzmir İl Başkanlığı Binasında düzenlenen basın toplantısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kendisine yönelik iddialarına cevap verdi. Perinçek, Dervişoğlu’nun kendisine 1998 yılında suikast planlandığını öne sürmüş cezaevine girdiği için tasarıdan vazgeçildiğini iddia etmişti. Ayrıca Perinçek, suikast için İzmir’den bir grubun Ankara’ya getirildiğini iddia etmişti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu’na Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yakın medya kuruluşu mensuplarının soruları ise toplantıda dikkat çekti.

Doğu Perinçek’in “İzmir MHP Müsavat Dervişoğlu / MİT’in kadrolu elemanı” şeklinde pusula yazıp verdiği iddialarına yanıt veren Dervişoğlu, “Ben tarihle sadece sözleşen değil yüzleşenlerdenim. Elinizde gösterdiğiniz belge orijinal bir belgedir. Bunun üstü savcılık tarafından veya mahkeme tarafında da doldurulmuş bir belge değil. Bu sahte hazırlanmış bir belge. Üzerine bir şey yazarsanız suikast metni olur. MHP’de de İYİ Parti’de de görev yaparken Milli İstihbarata teşkilatı ile en küçük bağım olmamıştır. İstihbaratım da söz konusu değildir. Milli İstihbaratta şerefli bir kuruluştur. Şerefli insanlar vardır. O şerefe ben nail olamadım. Dere dövizle ilgili iddialara gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir iddia varsa bu da bir iftiradır. Ticaret ile hiç ilişkim olmayan kayınpederime ait olan bir döviz bürosudur. Suikast demiyor, bu belge ya da İbrahim Şahin bana gelseydi size suikast yapacak dediyse ben önce savcılığa giderdim. Doğu Bey’in geçmişi çok mu durgun. Ona yönelik gazetelerin manşetlerinde ülkücüler hedef gösterilerek öldürüldü. İbrahim ile Doğu Bey görüştü ya da görüşmedi mi bilmiyorum. Bu konuşma yapılmış. Doğu Bey kendisine suikast yapılacağını İbrahim Bey’den duydu ise savcılığa gitmesi lazımdı. Savcılığa gitmiyor dosyasına koyuyor belgeyi. Ben çiğ yemedim karnım ağrımadı, ben kimseye suikast yaptırmadım. Doğu Bey’e suikast yapmayan kimse kalmamış. Mübarek kendisi ya paranoyak ya da suikast paratoneridir. Her nedense de herkes yarım bırakmış” şeklinde konuştu.

İddialar merdiven altı üretim



Kendisine yönelik iddiaların zamanlaması ve Sedat Peker’in iktidara yönelik açıklamalarına ilişkin ise Dervişoğlu, “İddialar muteber midir, değil midir onu bilmem ama vahim olduğu bir gerçek. Cevaplanmaya muhtaç olduğu bir gerçektir. İki olayın birbiriyle ilişkisi bir istihbarat tekniği. Ben geçmişimde istihbaratçılar tarafından çok sorgulandım, çok ifade verdim. 12 Eylül döneminde çok eziyet gördük. Bunların yöntemlerini bilirim. Bunlar doğrular ortaya koyup yanlışları yok etmeyi yanlışlardan hareket ederken de doğruları yok etmeyi çok iyi bilirler. Bu iddialar gündemdeyken böyle bir boş iddiayı ortaya atanlar benim aksini ispat edeceğimi bildiğinden o yanlışsa buda yanlıştır türünden bir hissiyat oluşturmaya kalkışmış olabilir. Meşrebi elverişlidir o bakımdan söylüyorum ama bunlar merdiven altı üretimlerdir” dedi.

İzmir’in problemlerini Ankara’ya taşıyacak

İzmir’in problemleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “İzmir üzerinde konuşulması gereken problemleri var. Biz bunların TBMM’de takipçisi olmaya devam ediyoruz Bildiğiniz gibi ciddi bir deprem yaşadık. Bu deprem İzmir için çeşitli mağduriyetleri oluşturdu. O mağduriyetlerin giderilmesi için TBMM’de bir komisyon kuruldu ve o komisyon çalışmalarını devam ettiriyor. Yakında sonuçlarını paylaşacağız. Depremzedelerin de sorunları var. Onların sorunlarını da dinledik ve onlar da Ankara’ya taşıyacağız” dedi.

İzmir ve Gaziemir müsterih olsun



İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen ve yıllardır nükleer atıkların insan sağlığını ciddi derecede tehdit ettiği Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesine de değinen Dervişoğlu, “İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki kurşun fabrikası var. Buradaki atıklar insan sağlığını tehdit ediyor. Onunla ilgili yazılı soru önergesi verdik ve yanıt bekliyoruz. Biz geriye dönük araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Sorumluların kim olduğunu yakın zamanda bulup kamuoyu ile paylaşacağız. Kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum ama böyle bir duyarlılık sergilendiğini biliyorum. Konuyla ilgili benim harici araştırmalarım da var. 2021’de oraya gidilip araştırma ve cezalandırmalar yapılmış. Şu anda konuyu takip ediyorum. Türkiye’ye ithal edilmesi mümkün olmayan katalizör görevi gören bazı çubuklar varmış. Radyoaktif maddeler de varmış. Birlikte çalışıyoruz. Bu konuyu salt bir şekilde hükümete ve bakana soru sormakla bırakmayacağız. İzmir ve Gaziemir müsterih olsun” diye konuştu.

İzmir halkın destek vereceğine inanıyorum

Çeşme Projesi’ne ilişkin de ılımlı açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Çeşme de devam eden Çeşme Projesi ile ilgili alanda görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmeler neticesinde o alanda da İYİ Parti olarak verilmesi gereken katkıyı vereceğiz. İzmir’de hiç kimse istemezükçü bir tavır sergilemiyor. İzmir’deki herkes ortak akılla sorunları çözme noktasında kararlı. Merkezi hükümetle yerel yönetimlerin ortak projelerine İzmir halkının destek vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı

Demokrasiye uygun değil

Torbalı'da merhum belediye başkanı İsmail Uygur'un vefatı sonrası gerçekleşen seçimler hakkında da konuşan Dervişoğlu, "Ortada bir görevden alma yok Kayyum yok, suistimal yada mahkeme yok. Ortada bir vefat var. Tıpkı rahmetli Ahmet Piriştina'nın vefatı gibi. AK Parti yeni kurulduğunda gerçekten demokratik açıdan yolsuzlukla, yolsuzlukla mücadele ediyormuş ve 'AK' -mış demek ki. o dönem bir belediye başkan adayı çıkarmadılar. Aradan yıllar geçti ve AK Parti İsmail Uygur vefat edince ben bu örneği vermiştim ancak bunu yapmadılar ve mahkeme üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bu İzmir'in demokrasi yapısıyla bağdaşan bir durum değildir" diye konuştu.