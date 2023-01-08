Destici: Cumhurbaşkanı değil noter arıyorlar

BBP İzmir İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Altılı Masa'ya yönelik eleştirilerde bulunarak "Cumhurbaşkanı değil noter arıyorlar" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Büyük Birlik Partisi(BBP) İzmir İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla Balçova Yaşam Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tek adaylı kongrede BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz güven tazeledi.

Türk Milleti hakkı olanı alacak

Kongrede konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, dış politikada Cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarının atıldığını belirterek Azerbaycan'la birlikte 30 yıldır emperyalistlerin uşağı ve kuklası Ermenistan'ın işgali altında olan Karabağ ın işgalden kurtulması bunlardan bir tanesidir. Bununla birlikte Libya'daki varlığımız, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yaptığımız harekatlar, Rusya ile Ukrayna savaşındaki duruşumuz tüm dünyanın takdirini kazandı. Doğu Akdeniz'de, Ege'de atılan adımlarla birlikte devletinin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen tüm vatandaşlarımız gibi bizde BBP ve Alperenler olarak devletimizin, ülkemizin yanında olduğumuzu İzmir'den haykırıyoruz. İzmir'de Yunana mesaj vermeden olmaz. Çünkü Yunan'ın denize döküldüğü yer burasıdır. Yunanistan AB ve ABD'ye güvenerek Türkiye'ye karşı bir takım hamleler yapmak peşinde. Ama şunu hiç aklından çıkarmasın ki yarın Türkün yumruğu başına indiğinde onu ABD'de, çok güvendiği AB'de onu kurtaramaz. 1920'de yedi düvelin kurtaramadığı gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin dostluğu kıymetlidir. Yalnız bize düşman olanlar şunu bilsin ki bizim hasımlığımızda çok güçlüdür. Yunanistan'a tavsiyemiz artık Türk Milleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tahrik etmekten, hava kuvvetlerimizle it dalaşına girmekten vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Ege Kıta Sahanlığı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs bizim milli meselelerimizdir. Başta Yunan ve ABD, AB üyesi ülkeler olmak üzere tüm dünya şunu bilsin ki ne Ege'den, ne adalardan ne Doğu Akdeniz'den ne de Kıbrıs'tan asla taviz vermeyiz. Bizim verecek bir karış toprağımız yoktur ama alacağımız binlerce kilometre toprak vardır. Günü gelince onlarda gerçekleşecektir. Yunanistan Türkiye'den korkuyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Günü gelince bu büyük Türk Milleti hakkı olanı alacaktır" dedi.

Hayal alemindeler

Konuşmasında Altılı Masa'ya yönelik de eleştirilerde bulunan Destici, "Bir parlamenter sistem tutturdular. Nasıl yapacaksınız bir kanun yasa var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu bir televizyon kanalında, 'kendi karar vermeyecek, altı genel başkan ne derse onu yapacak' dedi. Bunlar Cumhurbaşkanı değil noter arıyorlar. Noter her ilçede var size verelim kaç tane istiyorsanız. İradesi olmayan, karar vermeyecek bir Cumhurbaşkanı olur mu? Konuştukça batıyorlar. Anlaşamadığınız konularda yazı tura mı atacaksınız, kura mı çekeceksiniz. Onlar hayal alemindeler. Bunlarla yol yürünmez yürünse de netice alınmaz. Maazallah Türkiye, birliği ve beraberliğini kaybederse Allah korusun bizi Suriye ve Irak'a döndürmek için hazırlananlar çok. Biz birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimiz bozacak her adımdan geri durmalıyız. Bu coğrafyada haklı olmak yetmiyor. Güçlü değilseniz sizi eziyorlar, bölüyorlar, birbirinize düşürüyorlar, savaştırıyorlar. Yüz binlerce kişi ölüyor, milyonlarca insan vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Milletimizi hayal alemlerine davet edenlere itibar edecek bir millet de yok" diye konuştu.

Safımız belli

Büyük Birlik Partisi'nin tarafının belli olduğunu vurgulayan Mustafa Destici, "Bizim safımız belli, biz Cumhur İttifakının bir birleşeniyiz ve Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi adı, amblemi ve adayları ile yer alacak. Daha güçlü bir grupla TBMM'de temsil imkanı yakalayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız da 2018'de olduğu gibi Cumhurbaşkanımızdır. Hangi algıyı oluştururlarsa oluştursunlar, yapılmamış anketleri yayınlatırlarsa yayınlatsınlar, haziran ve mayıs ayında yapılacak seçimlerde sizin desteklerinizle hem cumhurbaşkanlığını seçimini kazanacağız hem de mecliste çoğunluğumuzu artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.