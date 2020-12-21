DEVA'da, 7 İlçeden 4’üne kadın başkan 

DEVA Partisi İl Başkanı Seda Kaya’nın göreve gelmesinin ardından Pandemi dönemi olmasına rağmen çalışmalarına hız veren DEVA Partisi’nde 7 ilçe başkanı belirlendi. 7 ilçede 6 başkan daha önce siyaset yapmamış isimlerden oluşurken, 4’ünün de kadın olması dikkat çekti

Ali Babacan liderliğinde Türk siyasi hayatına hızlı bir giriş yapan ve her geçen gün vatandaşların desteğini arkasına alarak büyüyen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), İzmir ilinde de örgütlenme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İl Başkanı Seda Kaya’nın göreve gelmesinin ardından Pandemi dönemi olmasına rağmen çalışmalarına hız veren DEVA Partisi’nde 7 ilçe başkanı belirlendi. 7 ilçede 6 başkan daha önce siyaset yapmamış isimlerden oluşurken, 4’ünün de kadın olması dikkat çekti. İzmir’de kadın il başkanı Seda Kaya Ösen ile yola çıkan Deva Partisi’nin tüzüğünde yüzde 35 cinsiyet kotası şartı yer alırken, belirlenen Urla, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Kınık, Torbalı ve Menderes ilçe Başkanları’ndan 4 ü kadın oldu. Esin Şahin Narlıdere, Nilgün Türkoğlu Urla, İlknur Demirtaş Torbalı, Gülhan Akyol Menderes ilçe başkanı olarak atandı. 7 ilçeden üçünde ise Mehmet Ali Kaya Balçova, Mustafa Karga Kınık ve Bülent Güney Güzelbahçe ilçe başkanı olarak belirlendi.

Omuz omuza aydınlık yarınlara

DEVA Partisi’ne özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, örgütlenme çalışmalarını pandemi dönemine rağmen hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Parti yöneticisi olmak için de yoğun başvuru aldıklarını belirten Ösen, “Şu anda İzmir’in 7 ilçesinde yönetimimizi oluşturduk. 7 ilçe başkanımızın 6’sı daha önce hiç siyaset yapmamış kişilerden oluşuyor. 4 ilçe başkanımız ise kadın. Biz parti olarak bunu çok önemsiyoruz. Diğer siyasi partilerde daha çok vitrinde bulunan kadınlar partimizin her kademesinde aktif olarak görev alıyor. Bu ülkemiz adına çok sevindirici bir durum. İlk defa siyasette kadınlar bu kadar ön planda oluyor bir partide. Bu da bizim mesajlarımızın halka ulaştığını gösteriyor. Partimizde cinsiyet kotası oranı yüzde 35. Bundan sonraki çalışmalarımızda da kadın-erkek ayrımı yapmadan hep birlikte ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınları için çabalarımızı daha da arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

İktidarı DEVA Partisi değiştirecek

Türkiye’de ne yazık ki ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle vatandaşların çok zor durumda olduğuna, ancak iktidarın halkın sorunlarını çözmek yerine farklı gündemlerle ülkeyi meşgul olduğuna işaret eden Ösen, “Pandemi nedeniyle işyerleri kapanan esnaf zor durumda. Esnafa ya kredi al borçlan diyorlar ya da 500-750 TL gibi komik kira yardımları yapıyorlar. Hayat pahalılığı ve işsizlik yüzünden insanlar kuru ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Ama iktidar milletvekilleri vatandaşlara kuru ekmeği yeterli görüyor. Güvensizlik sorunu olduğu için ülkeye ne yabancı ne de yerli iş insanları yatırım yapıyor. Adalet, demokrasi ve ifade özgürlüğünün ne yazık ki yanına yaklaşılamıyor. Vatandaş artık değişim istiyor. Her türlü engellemeye rağmen DEVA Partisi büyüyor. Değişimi DEVA Partisi vatandaşların takdiri ile gerçekleştirecek” diye konuştu.

DEVA Partisi İlçe Başkanları

Güzelbahçe, Bülent Güney

Menderes, Gülhan Akyol

Urla, Nilgün Türkoğlu

Kınık, Mustafa Karga

Balçova, Mehmet Ali Kaya

Narlıdere, Esin Şahin

Torbalı, İlknur Demirtaş