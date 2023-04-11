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DEVA İzmir'de yeni il başkanı belli oldu, Kaya'nın yerine Pamukçu atandı

DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Başkanı Seda Kaya Ösen'in istifasının ardından yerine vekil olarak İl Teşkilat Başkanı Egemen Pamukçu atandı.

DEVA İzmir'de yeni il başkanı belli oldu, Kaya'nın yerine Pamukçu atandı
11 Nisan 2023 Salı 21:31

Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi İzmir Kurucu İl Başkanı Seda Kaya Ösen'in 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir milltevekili adayı adayı olmak için görevinden istfifa etmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Ösen'in istifasından yaklaşık bir ay sonra DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevine mevcut yönetimde il teşkilat başkanı olarak görev yapan Egemen Pamukçu'nun vekil olarak atandığı öğrenildi.

Etiketler; #izmir #deva partisi #egemen pamukçu
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