DEVA'lı Ösen'den muhtarlar buluşmasında yerel yönetimler çıkışı

Muhtarlarla buluşan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirterek "Ülkemizin iktisadi ve siyasi istikrarını kuvvetlendirmek için yerel yönetimler alanında doğru adımlar atılması gereklidir" dedi.

HABEREKSPRES-Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İzmir İl Yönetimi, muhtarların da devası olmak üzere harekete geçti. Muhtarların halka hizmette, mahallelerinde yaşayanlarla yerel ve merkezi yönetim arasında köprü olurken karşılaştıkları sorunların çözümü amacıyla oluşturulacak politikaların belirlenmesi amacıyla başlatılan ziyaret ve toplantıların ilki Konak’ta gerçekleştirildi. Toplantılar parti genel merkezi tarafından da kamuoyu ile paylaşılırken, bu çalışmaların etkili olacağına dikkat çekildi. DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Konak İlçe Başkanı Alev Özegeli, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, yerelde karşılaşılan sorunlara yerinde çözümler üretmek amacıyla başlatılan organizasyon çerçevesinde ilk olarak Konak’ta 7 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Konak Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen buluşmaya; Sümer Mahallesi Muhtarı, aynı zamanda Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ayşe Taylan, Yeni Mahalle Muhtarı Kemal Evgi, Kubilay Mahallesi Muhtarı Ünal Kalfa, Sakarya Mahallesi Muhtarı Abdulmenaf Turşak, Güneş Mahallesi Muhtarı Ünal Göz, Altay Mahallesi Muhtarı Ahmet Türkaslan, Faikpaşa Mahallesi Muhtarı Abbas Tunç katıldı.

Ösen: Elimizi taşın altına koyduk

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, bugün sokağa çıkıp halkın, esnafın, çalışanın derdini dinleyebilen, gündeme getirebilen ve çözüm gösterebilen ender partilerden biri olduklarını söyledi. Vatandaşların kendilerine ilettiği sıkıntıları zaman kaybetmeden genel merkez ile paylaştıklarını, İzmir teşkilatı olarak sorunlara ve çözümlere ilişkin hazırladıkları raporların özel ilgi gördüğünü belirten Ösen, “Ekibimizdeki çoğu kişinin klasik anlamda bir siyasi deneyimi yok ama bizler ülkemizdeki gidişe dur demek için elimizi taşın altına koyduk, sorumluluk üstlendik. Biz ülkemize sahip çıkmazsak, sorunlarımızı birlikte çözmeye çalışmazsak gelir başkaları yönetir. Önceliğimiz demokrasiyi yüceltmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak, kalkınmak. Birlikte çözüm odaklı ve kapsayıcı bir politika anlayışımız var. Bunun için yola çıktık. Mahallelerimizin gözü, kulağı, sesi, ilk çalınan kapısı olarak sizleri dinleyeceğiz, dertlerinize deva olacağız. Bu nedenle sürekli iletişim halinde olmalıyız” dedi.

Doğru adımlar atılmalı

Seda Kaya Ösen, güven duyulan, saygın, etkili ve başarılı bir kamu yönetimi için, merkezi idare ve yerinden yönetim kurumları arasındaki kaynak, görev, yetki ve sorumluluk paylaşımının doğru olarak yapılmasının büyük önem taşıdığını da vurgularken, “Ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesi, demokratik temsilin geliştirilmesi ve demokratik kültürün derinleştirilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Ülkemizin iktisadi ve siyasi istikrarını kuvvetlendirmek için yerel yönetimler alanında doğru adımlar atılması gereklidir” ifadelerini kullandı.