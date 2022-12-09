DEVA Partili Kavaf: İktidar ülkeyi değil algıyı yönetiyor

İzmir’de partisinin Sosyal Politikalar Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, AK Parti iktidarının ülkeyi yönetmediğini belirterek “İktidar ülkeyi değil algıyı yönetiyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, İzmir’de partisinin Sosyal Politikalar Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kavaf, vatandaşa dokunabilen tek siyasi parti olduklarını belirterek “Türkiye’de 20 yıldır bir iktidar var. Fakat hepimizin gözlemlememizin ötesinde bizzat yaşayarak deneyimlediğimiz ciddi sıkıntı var. Bu sıkıntıların temel nedeni de ülkenin yönetilememe hali. İktidar ülkeyi değil algıyı yönetiyor. Gelişmiş, demokratik ülkelerdeki gibi refah içinde bir ülke tablosu çiziliyor ama gerçek öyle değil” dedi.

Siyasi bir araca dönüştürülmemeli

Parti olarak iktidara geldiklerinde Türkiye’nin problemlerini çözmek ve vatandaşları rahatlatmak adına her alanda eylem planları hazırladıklarını kaydeden Kavaf, DEVA Partisi’nin sosyal politikalara bakış açısını açıkladı. Kavaf, “İktidarın yaptığı gibi kendine muhtaç kitleler oluşturarak bunları kendine bağımlı seçmen kitlesine dönüştürülmesine karşıyız. Mevcut iktidar, ‘Ben gidersem sosyal yardımlar kesilir’ diyor. Bu sosyal yardımlar hazinenin parasından karşılanıyor, bu para da hepimizin vergilerinden oluşuyor. Biz sosyal yardımların siyasi bir araca dönüştürülmesine karşıyız. Sosyal yardımlar hak temelli devam edecektir, hak edenler alacaktır. Temel hedefimiz vatandaşımızı çalışabilir, kendi kazandığı parayla onurlu bir şekilde kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmektir. Çalışamayacak durumda olan vatandaşımızı kimseye muhtaç etmeden bakmak tabi ki temel görevimiz. Sosyal politikalara bakış açımız bu… Şu an devletin yaptığı sosyal yardımlarda hak temelli olmayan, kayırmacılığa göre ödenenler var. Biz sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanmak suretiyle kurumsal olarak yapılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İktidar çözüm üretmiyor

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Kavaf, Ödemiş’te esnaf ziyareti yaparken yaşadıkları bir diyalogu anlattı. Kavaf, “Ödemiş’te Bir kadın esnafa ‘Bizi takip ediyor musunuz?’ diye sordum. Takip edemediğini söyledi. Nedenini sorduğumda ise ‘Telefonum kırıldı, yenisini alamıyorum’ dedi. Telefon bizim dünyayla iletişimimizi kuran bir şey, onun artık lüks olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanı sıra yemek saati olmasına rağmen esnaf lokantaları bomboştu. İnsanların artan maliyetler nedeniyle günlük temel yeme ihtiyaçlarını bile azalttığını, çarkın kendileri için döndürülemez noktaya geldiğini söylediler. İnsanlar, sırf ‘İşsiz insan’ psikolojisini yaşamamak için çarkı döndürmeye çalışıyorlar ama hayat artık temel ihtiyaçları giderme noktasında bile yaşanamaz hale gelmiş durumda. İktidar tarafından baktığımızda çözüm üretme gayreti olduğunu göremiyoruz. İktidara geldiğimizde zaman kaybetmemek adına, insanımızı rahatlatmak adına hızlı hareket etmek için eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, sosyal politikalarda, yerel yönetimlerde, afetlere karşı neler yapılabilir konusunda 22 eylem planı açıklayacağız. Bugüne kadar 17’sini hazırladık, 22’ye kısa sürede açıklayacağız. İlk 90 günde ve 120 günde ne yapacağımızı açıklıyoruz. Bunlar ayrıca bütçe olarak karşılıkları da hazırlanmış eylemler, afaki olarak açıklamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esas olan alım gücü”

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Kavaf, “Vatandaşımız gerçekten Türkiye’de yoksulluk pik yapmış durumda. Çalışanların yüzde 43’ü asgari ücrette maaş alıyor. İktidar insanların yaşam standartlarını yükseltmek yerine yoksullukta eşitliyor. İnsanların ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanmalı. Asgari ücret yükseltilebilir ancak bunda esas olan enflasyonu kontrol almaktır. Geçen sene asgari ücret yüzde 50 civarında artırıldı ancak insanlar maaşını almadan o ücret eridi, gitti. Esas olan insanların alım gücünü yükseltmektir” dedi.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ