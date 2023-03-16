DEVA Partili Ösen, il başkanlığı görevinden istifa etti

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, il başkanlığı görevinden istifa ederek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinde İzmir milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, il başkanlığı görevinden istifa ederek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinde İzmir milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Yazılı basın açıklmasında bulunan Ösen, "DEVA Partisi olarak kuruluşumuzdan bu yana kadınları ve gençleri merkeze alan politik bir anlayış benimsedik. Bu prensip gereği bizler, içine doğup büyüdüğümüz erkek egemen toplumsal düzenin ve politik arenanın vahim sonuçlarına maruz kalan bir nesil olarak kadınların ve gençlerin yok sayıldığı bir geleceğin öğrenilmiş çaresizliğinde boğulmayı kabullenmedik. Gerek İzmir il yönetimimizi oluştururken gerekse ilçe teşkilatlarımızı yapılandırırken de kadın-erkek eşitliği ilkesini mümkün olduğunca hayata geçirmeye çalıştık. Bu vesileyle seçimlere katılacak tüm siyasi partilere, milletvekili aday listelerinde kadın-erkek eşitliği konusunda cesur adımlar atmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Diliyoruz ki; çok basamaklı bu yolda atılan cesur adımlar, kelebek etkisi yaratarak yayılır ve 14 Mayıs 2023, Türk siyasi tarihinde cinsiyet eşitliğinin sağlandığı tarihi bir seçim olur" dedi.

"KADIN TEMSİLİYETİ ARTMALI"



DEVA Partili Ösen, açıklamlarının davamında ise "Seçimlere sayılı günler kala kamusal alanda yapılan politik tartışmaları umut verici bulmakla birlikte bu tartışmalarda kadınların ve gençlerin görmezden gelinmesini üzülerek izliyorum. Kamuoyunda bilinen tüm rollerimin ve kimliklerimin ötesinde; sadece bir kadın ve bir kız çocuğu annesi olarak hakkında konuşamadığımız, tartışamadığımız, katkıda bulunamadığımız; dahası korkutulduğumuz, sindirildiğimiz, tehdit edildiğimiz bir geleceği; hem şahsım hem de hemcinslerim adına reddediyorum. Politikada ve iş dünyasında, kadın temsiliyetinin artması konusunda şimdiye kadar gösterdiğim hassasiyetle birlikte eşit söz hakkı talebimi bir adım öteye taşıyarak DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi ve çok severek çalıştığım DEVA Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğumu kamuoyuna bildiririm. Aldığım bu kararın kız kardeşlerime, gençlere ilham olmasını tüm kalbimle ümit ederim" ifadelerini kullandı.



