DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen: DEVA'yı tanıyan her beş kişiden biri oy veriyor

Haziran 2023’te gerçekleşmesi beklenen genel seçimler öncesi AK Parti’nin muhalefete düşmemek için elinden geleni yapacağını belirten DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, partisinin tanınırlığı artıkça oy oranın artığını söyledi. Ösen, "DEVA Partisi’ni tanıyan her beş kişiden biri oy veriyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kırca ve Muhabirimiz Fatih Özkılınç’ın sorularını yanıtladı. İl Başkanı Ösen, 18 Haziran 2023’te veya daha erken bir tarihte düzenlenecek olan Türkiye Genel Seçimleri ile ülke ve İzmir gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

MK: Seçim startını verdiniz mi?

SKÖ: Evet, seçim startını verdik. “Kazanan Türkiye olsun, kazanan İzmir olsun, oylar DEVA olsun” sloganı ile yeni bir kampanyaya başladık. Bu kampanya kapsamında hem basınla bir araya geliyoruz hem de Mavi Yelekliler olarak saha çalışmaları yapıyoruz. Gerçekten atılan her oyun Türkiye’nin gelişimi ve düzlüğe çıkması için bir faydası olmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle “Oylar DEVA olsun” diyoruz. İnşallah attığımız oylar Türkiye’ye DEVA olur.

DERSİNE EN İYİ ÇALIŞAN PARTİYİZ

MK: Kadrolarınız hazır mı?

SKÖ: Eylem planlarımızdan da anlaşılacağı gibi hazırız. Tarım, ekonomi, çevre, sağlık, yerel yönetimler, sosyal politikalar, KHK mağduriyetleri gibi birçok konuda eylem planlarımız var. Eylem planlarımızın sayısını yirmiye tamamlamayı hedefliyoruz. Parti olarak eylem planlarımızla iktidar olduğumuzda neler yapacağımızın taahhüdünü halka veriyoruz. Ama bu bir standart taahhüt gibi değil, daha çok bir hükümet programı gibi yapılan çalışmanın ürünü. Daha önceki muhalefet partileri hep bir şeylerin vaatlerini verirlerdi ama Türkiye’de ilk defa bir muhalefet partisi hükümet programı yaparmış gibi iktidara hazırlanıyor. Eylem planlarında genel olarak iktidar olduğumuzda neler yapacağımızı ve kaç günde yapacağımızın taahhüdünü veriyoruz. Genel Başkanımız Ali Babacan daha önceden hükümet programları da yazmış birisi. Ciddi devlet tecrübesi olan kadrolara sahibiz. Zaten ciddi bir devlet tecrübesi olmasa böyle bir programı hazırlayamazdık. Türkiye’nin bütün sorunlarına yönelik eylem planlarımız var. Bu açıdan dersine en iyi çalışan partilerden birisi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

TÜRKİYE’DE ETKİLENMEYECEK İNSAN YOK

FÖ: Bugüne kadar yayınlanan eylem planlarından hangilerine vatandaşlar daha çok ilgi gösteriyor?

SKÖ: Halkımıza tüm eylem planlarımızı anlatıyoruz ama daha çok sosyal politikalarla ilgili eylem planlarımız ilgi çekiyor. Aslında genel olarak baktığımızda Türkiye’nin nasıl yönetileceğine dair vizyon dokümanı. Onun için biz halkımıza ulaşırken broşürlerimizle… Mesela çiftçilere giderken eylem planımız içerisinde en çok halka hitap eden 11 tane maddeyi öne çıkardık broşür haline getirdik. Aslında eylem planımız 90 maddenin üzerinde. Ama 11’i vaat edip gerisini yerine getirmeyen bir parti olmak istemediğimiz için çok detaylı bir çalışma yaptık. Halkımıza broşürlerde yer alan maddeleri anlatıyoruz. Her eylem planımızda halkın bire bir ilgisini çeken maddeler var. Mesela çevre eylem planımızda musluklardan içme suyunun akmasını vaat ediyoruz. Bundan Türkiye’de etkilenmeyecek insan yoktur. Aynı şekilde EYT sorununu çözmekten yaşlı bakım sigortasına kadar daha sosyal konuları ilgilendiren maddelerimiz de var. Ama bir YÖK’ün kaldırılmasından tutun RTÜK’ün kapatılmasına kadar toplumun her kesimini rahatsız eden daha farklı eylem planlarımız var.

KIRILMASI GEREKİYOR

FÖ: Son 20 yılda sosyal politikalara bağlı olarak sosyal yardımların her geçen gün arttığını görüyoruz. Sosyal yardımların giderek artıyor olması vatandaşın fakirliğinin göstergesi mi?

SKÖ: Evet. Aslında bir hükümetin başarısı o ülkedeki sosyal yardım almaya ihtiyacı olmayan insan sayısının artmasıyla ölçülür. Ama ne yazık ki bizde şey her buna entegre olmuş durumda. Siyasette buna entegre olmuş şekilde. Biz saha çalışmaları yaparken herkes “Bizi belediyede işe sokacak mısınız” diyor. Yerel yönetimlerde de böyle bir koz kullanılmış. Muhtemelen bütçeler bu nedenle sıkıntı yaşıyor olabilir. Sahada “Bizi belediyede işe sokacak mısınız, bize sosyal yardım ne vereceksiniz” gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Bu da siyaseti bir sarmala sokuyor. Biz zaten şu anda hiç kimseye bir şey veremiyoruz ne bir devlet yardımı alıyoruz ne bir belediyemiz var. Biz duruş olarak da başında olduğumuz kurumları liyakatsizce yönetemeyeceğimiz için ilerde de böyle olacak. Ama bunun bir yerde kırılması gerekiyor. Gerçekten doğru söylediği için, liyakatli olduğu için oy verildiğini inşallah göreceğiz.

ORTA DİREK KIRILIYOR

MK: AK Parti iktidarını önümüzdeki seçimde ne götürecek?

SKÖ: Rahmetli Demirel’in dediği gibi tencere götürecek. Aslında götürecek çok şey var tencereden evvel. Ama yaşanan ekonomik sıkıntı ve buhran her sınıftan herkesi canından bezdirmiş durumda, bunun bir etkisinin olmaması beklenemez. Bence bugünün en büyük sorunu; adaletin ve demokrasinin darbe almış olması. Liyakatsiz kadroların yönetiyor olması. Çünkü ekonomide yaşananları bunun bir sonucu olarak görüyorum. Şu an Türkiye’de bir adaletin, demokrasinin ve liyakatli kadroların olmamasından dolayı ekonomi bu kadar kötü. Ama günün sonunda halka baktığımızda birinci gündem tabi ki ekonomik darboğaz. Şu anda bütün ülkenin asgari ücretle çalıştığı bir yere doğru gidiyoruz. Hepimiz asgari ücretle çalışacağız tepede de bir kaymak tabaka olacak yandaşlardan oluşan. Ama ultra zengin normal zengin değil. İşte bu Arabistan’da, Uzak Doğu’da gördüğümüz gibi. Onlar çok zengin olacak bütün ülke kaynaklarını onlar sömürecek biz de aşağıda çalışan asgari ücretliler onlara hizmet edeceğiz. Aslında bize biçilen rol bu. Çok öykündüğümüz, çok iyi ilişkilerimizin olduğu Türki Cumhuriyetlere, Rusya’ya baktığımızda bunu görüyoruz. Çok küçük bir zümrenin çok zengin olduğunu geriye kalan milyonların karın tokluğuna çalıştığı bir ülke. Türkiye böyle bir ülke değildi. Çok ciddi bir orta direği olan para biriktirip ev, araba alabildiği senede üç, dört gün ailesiyle tatile gidebildiği haftada olmasa da en azından iki haftada bir ailesiyle dışarıda yemek yiyebildiği bir ülkeydi. Bunlar çok uzak geçmiş değil. Bu da orta direğin varlığını gösterir. Bugün kaç kişi yazın ailesiyle bir hafta tatil yapabilir? Orta direğin olmadığı bir yere doğru gidiyoruz. Asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağını dört gözle herkes bekliyor. Asgari ücret 20 bin TL olsa ne fark eder? Ertesi gün ekmekte 20 lira olur. Bu rakamlara kanmamak lazım. Sadece rakamlar değişiyor. Çok ciddi bir işsizliğe de sebep olacak. Çünkü çok yüksek asgari ücrete işçi çalıştıran kimse bunu fiyatına yansıtamıyor.

ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR

FÖ: Seçime doğru giderken terör eylemlerinin de olduğunu görüyoruz. Seçim ortamı suhuletli olacak mı, bu noktada endişeleriniz var mı?

SKÖ: Bence en sert seçim dönemlerinden birini geçireceğiz. Biz zaten bunu biliyoruz, şapkadan tavşan çıkmasını bekliyoruz. Çıkmayada başladı. Bütün hamleler yapılacak. Bu iktidarın kaybetmek gibi bir opsiyonu yok ki. Muhalefette olan bir AK Parti hayal edebiliyor musunuz? Onu yapmamak için de ellerinden geleni yapacaklar. Ellerindeki kaynaklarda harcanarak sosyal yardımlarla, vaatlerle ellerindeki bütün havuçları dağıtacaklar. Ama yetip yetmeyeceğini göreceğiz.

HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ DEVA DİYOR

FÖ: Ülke genelinde ve İzmir’de DEVA Partisi olarak şu anda ne seviyedesiniz yaklaşık 7 ay sonra gerçekleşecek seçimlere hangi seviyeyi öngörüyorsunuz?

SKÖ: Biz en son bir anket yaptık, 75 bin kişiye sorduk. Medyada gördüğümüz anketlerin en geniş kapsamlısı 4 bin kişiyle yapılıyor. Biz kendi yaptığımız anketlerden çıkan sonuç baraj sorunumuz olmadığını gösteriyor. Ama önümüzdeki günlerde özellikle 6’lı masanın cumhurbaşkanın adayının açıklanmasıyla birlikte sürecin farklı bir noktaya evirileceğini düşünüyorum. Biz şuan sahada olan tek partiyiz. Çünkü başka şansımız yok. Şu anda Türkiye’nin yüzde 30’u DEVA Partisi’ni bilmiyor. Bu çok büyük bir rakam. Bizim bilinirliğimiz artıkça oyumuzda otomatik olarak artıyor. DEVA Partisi’ni tanıyan her beş kişiden biri oy veriyor. Onun içinde gece gündüz demeden teşkilatlarımızla çalışıyoruz. Türkiye genelinde böyle bir grafiğimiz var. İzmir’de de kurulduğumuz günden bu yana sahadayız. İzmir’de DEVA Partisi’nin önü çok açık. Çünkü Türkiye nasıl iki kutuba sıkışmışsa İzmir’de onun farklı versiyonuna sıkışmış durumda.

12 DEDİYSE BİZ 8 DİYELİM

FÖ: Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’de hedeflerinin 12 vekil olduğunu söyledi. Sizin partinizin İzmir’de vekil hedefi kaç?

SKÖ: (Gülüyor) Bizim şu anda öyle bir hedefimiz yok. Ama Hamza Dağ 12 dediyse biz de 8 diyelim. Nasıl olsa atıyoruz.

MK: Siz milletvekili adayı olmayı düşünüyor musunuz?

SKÖ: Öyle bir karar vermedim. Biraz daha bizim zamanımız var. Biz yeni bir parti olduğumuz için bazı kurallarımız var. Genel Başkanımızla istişare ettikten sonra karar vereceğiz.

ÖNÜMÜZDE ENGELLER VAR

FÖ: Vatandaşların yapılan anketlerde tercih edecekleri partileri söylemekten çekindiğini görüyoruz. Bu anlamda seçimlerde bir sürpriz bekleyebilir miyiz?

SKÖ: DEVA Partisi ile ilgili kamuoyuna yansıyan anketlere inanan insanların çok büyük sürpriz yaşayacağını düşünüyorum. 75 bin kişilik ankette insanlardan cevap alabilmek için 2 milyon kişiye sorduk. Sadece 75 bin kişi cevap verdi. Bu ne demek? Cevap verenler ya AK Parti taraftarıdır ya da bir kısmı sistem tarafından kabul edilen CHP taraftarı. Ama biz şu anda AK Parti’nin bayramlarda bile bayramlaşmadığı partiyiz. Bizim iki taraftan da önümüzde engeller var.

TRT’DE İSMİMİZ GEÇMİYOR

FÖ: AK Parti partinizi muhatap alarak yükselişinizden mi korkuyor?

SKÖ: Bizim kimliğimizi kabul etmek istemiyor. Bizi kabul ettiği anda tüm AK Parti taraftarlarına bir opsiyon olarak sunması demek. Şu anda görmezden gelme politikası izliyor. Belirli bir süre İYİ Parti’ye de bunu yaptı. Mümkün olduğunca görmezden gelelim… Hepimizin vergilerini verdiği TRT’de DEVA Partisi’nin ismi geçmiyor. Bütçesinde hepimizin katkısı var.

HEPSİ İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ

FÖ: Genel başkanlar seviyesindeki 6’lı masanın yerelde yansımaları var mı? 6’lı masada yer alan partilerin il başkanlarıyla temas kuruyor musunuz?

SKÖ: Birebirde evet. Hepsi ile istişare halindeyiz. Yerelde bir 6’lı masa versiyonu söz konusu değil. Gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bu genel başkanlar seviyesinde yapılan bir istişare. İlerleyen günlerde seçimle ilgili bir koordinasyon çalışmamız olacak. Altı parti ortak seçim güvenliğine ilişkin çalışacağız, o gün geldiği zaman bize “Birleşin” dedikleri zaman seçim ekiplerimiz birleşecek. Onun dışındaki konular daha teşkilatsal konular. Biz zaten seçimlere kendi logomuzla gireceğiz onun için bir ittifak çatısı altında değiliz.

İZMİR’İ TANIYAMAZSINIZ

FÖ: İzmir’deki yerel yönetimlerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

SKÖ: Daha öncede söylediğim gibi bir gayret olduğu kesin. Ama İzmir merkezi hükümetten hak ettiği yatırımları da alamayan bir şehir. Bütün bunlara rağmen altyapı yatırımlarının, metro çalışmalarının yapılıyor olması, şehrin yeşilinin ranta karşı korunmaya çalışılması kıymetli. Ama bana “İzmir hayal ettiğiniz Akdeniz şehri mi?” diye sorarsanız Akdeniz havzasındaki birçok şehri görmüş bir insan olarak söyleyeyim; kesinlikle değil. Yeterince düzenli, temiz, gelişmiş değil. Çok çok farklı bir şey olabilir. Çok çalışkan olacak. Seçimden önce İzmir’de ne yapacağını günüyle taahhüdünü verecek. Öyle çalışacak. Çünkü Türkiye’de seçimden sonra siyasiler bir plan yapalım, ne yapacağımıza karar verelim diyorlar. Bir sene plan yapıyorlar sonra çalışmaya başlıyorlar. Hem belediye başkanları hem merkezi hükümet. Ama böyle olmaması gerekiyor. Biz iş dünyasından geldiğimiz için farklı düşünüyoruz. Seçim öncesinde planların yapılması ve halka sunulması gerekiyor. Başa geçtiği günde kontağı çevirip çalışması gerekiyor. Bir dönem çok çalışkan bir ekip gelse İzmir’i tanıyamazsınız. Bir dönem yeterli. Ama şu anda ne yazık ki... Bir yerde çok uzun süre görev yaptığınızda oradaki yenilik ihtiyacını göremezsiniz. Vizyon değişikliğini yaratamazsınız. Bizim Genel Başkanımız Kiraz’a geldiğinde “Seda Hanım Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da böyle yol bulamazsınız. Böyle yol doğuda, güneydoğuda kalmadı” dedi. Bu arada güya Kiraz’da AK Parti belediyesi. Yatırım alması gereken veya gelen yatırım başka yerlere gidiyor. Bilemiyoruz. Öyle söylentiler de var.

İKTİDAR İZMİRLİYLE ÇATIŞIYOR

FÖ: Kent gündemini meşgul eden Buca Cezaevi tartışmaları var. Yerel yönetimle iktidarın çatıştığı bu konuda ne düşünüyorsunuz?

SKÖ: Yerelle iktidar çatışması değil. Bence iktidarın İzmirliyle, halkla çatışması. Orada bir zihniyet var. O zihniyetle nereye oy verdiğinden bağımsız İzmirlinin çatışması. Biz eylem planları hazırlıyoruz. Eylem planlarımızda “Nasıl daha yeşil olabilir, nasıl yeşilimizi koruyabiliriz, evlatlarımıza torunlarımıza daha temiz bir ülke nasıl bırakabiliriz” diye düşünüyoruz. Yerel yönetimler eylem planı hazırlıyoruz orada “Her mahallede park olacak “ diyoruz. Herkesin buna ihtiyacı var. Avrupa’da insanlar betonu parka çeviriyor. Biz bu kadar büyük bir alan ve İzmir’in en büyük nüfuslu ilçesinden bahsediyoruz böyle bir alanda bu bir fırsat. Eğer siz halkınızı düşünüyorsanız bu fırsatı halka hizmet etmek adına yorumlarsınız. Eğer kendi cebinizi ve rantı düşünüyorsanız “Ben buradan daha fazla para nasıl kazanabilirim” diye yorumlarsınız. Bence zihniyet farkı bu. Bu kadar net. Buca Cezaevi arazisi yeşil alan olmalı. Bu konuda basın açıklaması yaptık. Biz çok polemiklere girmiyoruz ama çok önemli konularda görüşümüzü paylaşıyoruz.

İZMİR'İN UTANMASI GEREKİYOR

FÖ: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bugün Avrupa Birliği Konseyinde ve parlamentosunda artık Avrupa'daki şirketlerin en az yüzde 33’ünün kadın yönetici çalıştırmasıyla ilgili kurallar konuşuluyor. Bu koşulların olduğu dünyada biz Türkiye olarak ne yazık ki iyi bir sınav veremiyoruz. Benim DEVA Partisi’nde siyaset yapmanın en önemli nedenlerinden birisi; kadınlara yönelik çok elverişli bir ortam var. Kadınlar siyasete son derece teşvik ediliyor. Çünkü siyaset kadınların kirli ve girilmesi zor olarak görülen bir alan. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz eğer toplumun yüzde 50’siysek yönetiminde yüzde 50’sinin kadın olması gerekiyor. Buna inanıyorum. Bizim toplumsal cinsiyet kotamız var yüzde 35. Ama İzmir teşkilatında bu daha yüksek. Bizim ayrı kadın kollarımız da yok çünkü kadın, erkek beraber çalışmamızın gerekliğine çok fazla inanıyoruz. Gençlik kotamızda yüzde 20. Bu anlamda bütün kadınlarımızı, gençlerimizi DEVA Partisi’nde siyaset yapmaya davet ediyorum. İzmir olarak da biz konuda hiç iyi sınav veremiyoruz. Anadolu’da birçok şehre gittiğimizde bakıyorum iki tane il başkanı kadın. Kayseri tarihine baktığımızda birçok kadın il başkanı olmuş. Ben İzmir’in ilk kadın il başkanıyım. Odalara, borsalara, belediyelere bakıyorsunuz gerçekten İzmir’de kadının adı yok. Bu çok ayıp. İzmir’in bundan utanması gerekiyor. Ben saha çıktığımda görüyorum ki insanlar kadın il başkanını çok büyük ilgiyle karşılıyorlar. Bizim altı kadın ilçe başkanımız var. Onlarda sahada çok ciddi ilgi görüyorlar. Demek ki halk buna hazır, siyaset hazır değil. Bunu aşmamız gerekiyor.

TEK KELİME TEK CEVAP

Devlet: Baba(Keşki anne diyebilseydim ama erkil)

Hükümet: Despot

Bayrak: Kutsal

Halk: Biz

Enflasyon: Yokluk

Refah: DEVA Partisi

Tencere: Boş

Barınma: Deprem(Türkiye’nin önündeki krizlerden bir tanesi deprem ve barınma sorunu)

Ali Babacan: Güven

DEVA: Liyakat ve özgürlük

MUAMMER KIRCA-FATİH ÖZKILINÇ/ÖZEL SÖYLEŞİ