DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı açıldı

DEVA Partisinin İzmir İl Başkanlığı açılışında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti iktidarına sert sözlerle yüklenerek DEVA Partisi’nin ülkenin tek umudu olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Partisinin İzmir İl Başkanlığı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere İzmir’e gelen Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Deva Partisi İzmir İl Başkanlığı önünde partililere hitap eden Babacan, Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerde bulundu. 1960 darbesi ve sonrasında yaşananları hatırlatan Babacan, “Kimse geçmişin travmalarıyla bu milletten oy toplamak gibi ucuz hesaplara kalkışmasın. Kimse eski Türkiye’nin karanlığını bugünün Türkiye’sine bir sopa gibi kullanmaya kalkmasın. Çünkü artık umudun, demokrasinin, atılımın bir adresi var. Çünkü artık DEVA Partisi var” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı’na İzmir çağrısı



AK Partili’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Babacan, “İzmir, sanayi ve tarım ilimiz. Bugün çiftçilerimiz kan ağlıyor. Traktörler haczediliyor. Vatandaşlarımız pazarda yere düşen sebze ve meyveleri toplayıp evine götürüyor. Esnaf siftah yapamıyor. Kapanmada destek vermedikleri için esnafımız aç bir şekilde ortada bırakılıyor. Emeklilerimiz, sabit gelirlilerimiz her gün yoksullaşıyor. İnsanlar açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor. Sayın Erdoğan’a buradan sesleniyorum; koruma ordusunu azaltıp İzmir’e gelsin, ana caddelerde 10 dakika yürüsün! Bu sürede duyacakları, izleyecekleri ona ülkenin özetini verecektir. Ama yapmıyor, yapamıyor. Başına gelecekleri biliyor” diye konuştu.

Şüphemiz bu yola baş koymazdık

AK Parti iktidarına sert sözlerle yüklenen “Sizin aklınız şahsi ve siyasi çıkar hesaplarında olabilir. Alavere dalaverede, kumpaslar olabilir. Biz vatandaşı düşüneceğiz. Alnımız açık, başımız dik, zerre kadar korkumuz yok! İstediğiniz kadar iftira atın, karalayın, bunların hiçbiri işlemez. Bizim geçmişimizden zerre kadar şüphemiz olsa bu yola baş koymazdık” dedi.

Bu ülkenin umuduyuz

İzmir İl Teşkilatından övgü dolu sözlerle bahseden Babacan, “Bugün burada İzmir Teşkilatımız var. Pırıl pırıl, ülke sevgisiyle kalbi atan bir ekip. Ülkenin geleceği, gençlerimiz, çocuklarımız için her türlü riski göze alarak fedakarca çalışan bir ekip. DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İzmir İl Teşkilatımıza, değerli il başkanıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İzmir İl Teşkilatımızın bu güzel şehrimize iyi hizmetler vermesini arzu ediyorum. İl binamızın da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.