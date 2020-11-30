Deva Partisi'nden İGC ziyareti

Deva Partisi İzmir İl Başkanlığı basınla buluşma çalışmaları kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'i ziyaret etti.

Deva Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ve Deva Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Aybar Uygur İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'i İGC Karataş Basın Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette, koronavirüs salgını nedeniyle ve geçtiğimiz ay meydana gelen deprem sonucunda kentte yaşanan sorunlara değinildi. Ayrıca Deva Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Hedefimiz yılbaşına kadar 10 ilçeyi atamak

Deva Partisi İzmir il teşkilat çalışmalarını anlatan Başkan Seda Kaya Ösen görüşmede;

"Teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. İlçeler ile iletişim halindeyiz. Salgın ve deprem nedeniyle çalışmalarımızı esnek bir şekilde yürütüyoruz. Ancak herhangi bir aksama yaşamadık. Hedefimiz yılbaşına kadar 10 ilçeyi atamak. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor" dedi.

Seda Kaya Ösen ayrıca şu bilgileri de ekledi;

"Genel başkanımız çalışmalarına Doğu'dan başladı. Orada yaşayan Kürt vatandaşlarımızın da görüşlerine önem veriyoruz. Ekibimizde de her kesimden insanları bulunduruyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, desteklerini alarak ilerlemek istiyoruz."

Deva Partisi'nin merkez çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ösen mevcut siyasi partiler arasında partilerinin daha farklı bir siyaset izleyeceğine değindi;

"Partimizin en büyük farkı demokratik bir kültür oluşturmaya çalışmak. 'Tek lider' partisi olmayacağız, liyakat usulüne uygun çalışıyoruz. Temsilcilerimizi ayrım gözetmeden mülakat ile seçiyoruz. En önemli kriterimiz demokrasiye ve özgür yaşama inanmak. Bu hedefi daim kılmaya çalışıyoruz." dedi.

Demokrasiye ihtiyacımız var

Yapılan görüşmede İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise kurulan yeni partilerin ülke demokrasisini geliştirecek yeni çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayarak, yurttaşların ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunlara değindi.

"Halkın yararına olacak şekilde yeni gelişmelere ve demokrasiye ihtiyacımız var. Geçmiş dönemleri baz aldığımızda kurulan yeni teşkilatların farkını görmek istiyoruz. Yapılacak çalışmaların demokrasiye hizmet etmesini ve toplumun her kesiminin yararına olacak şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.