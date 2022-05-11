DEVA Partisi'ne miting yasağı! Babacan tepki gösterdi

DEVA Partisi'nin Gaziantep'te yapacağı mitinge yasak geldi. Twitter hesabından kararı duyuran Genel Başkan Ali Babacan, valiliğin ilk olarak izin verdiğini sonradan kararını değiştirdiğini belirterek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘Uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?” mesajını paylaştı.

'Yüzüme söyleyin'

Ali Babacan, sözlerine “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin” şeklinde devam etti.