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DEVA Partisi'nin kararıyla ilgili CHP'den ilk açıklama

DEVA Partisi'nin kararıyla ilgili CHP'den ilk açıklama
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:22

DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Özgür Özel, "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin kalkması, Cumhur İttifakı’na karşı net bir cevap olması açısından kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararı değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek, "Tüm partiler kendi kararlarını verecek. Geçen hafta ittifak içinde ittifak tartışmaları yapılırken 'Acaba tek bir listeden girme olur mu?' soruları gündeme gelmişti. DEVA Partisi kendi adını kullanacağını söylüyor. Bu ittifak içinde bir sıkıntıya işaret etmiyor. Çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinde kendi logoları ile yer alıyorlar" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6’ya genişleme potansiyeli var. Olursa da DEVA Partisi’nin kendi ismi ve logosu ile yer alacağı ifade ediliyor. Kendi pozisyonlarını açıklaması kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin kalkması, Cumhur İttifakı’na karşı net bir cevap olması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı’nın yol haritası ortada. Cumhur İttifakı’nda daha Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı açıklanmadı."

Etiketler; #deva partisi #chp #özgür özel #ittifak
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