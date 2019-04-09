Dikili'de Adil Kırgöz dönemi

31 Mart seçimlerinde yüzde 57'lik oy ile Dikili Belediye Başkanı olan Adil Kırgöz mazbatasını aldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü başta ailesi olmak üzere, CHP Dikili İlçe örgütü ve Dikililer yalnız bırakmadı.

Yüzlerce kişinin katılımıyla belediye binası önünden vatandaşlara seslenen çiçeği burnunda başkan Adil Kırgöz, seçimler sonrası Dikili'de kaybedenin olmadığını, kazananın ayrım göz etmeksizin Dikili olduğunu dile getirdi. İnsan ve parti ayırmadan herkese eşit hizmet etmek için gecesini gündüzüne katacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kırgöz, "Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Hiç kimse üzülmesin. Gerçekten de bu seçimin kaybedeni yok. Dikili'de herkes kazandı. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, parti ve insan ayrımı yapmadan, herkesi kucaklayarak belediye başkanlığı yapacağımın sözünü buradan veriyorum. Gece gündüz demeden bu ilçe için çalışacağım" diye konuştu.

Aşkla yola çıktık

Herkese eşit mesafe de olduğunu kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, modern, kaliteli ve yaşanabilir bir Dikili yaratmak için aşkla yola çıktıklarını ifade etti. Her görüşe önem vererek bambaşka bir Dikili hedefi olduğunu kaydeden Başkan Kırgöz, "Ben herkese eşit mesafedeyim. Bunu göreceksiniz hiç kimseye kırgınlığımız yok. Herkesle birlikte kol kola olacağız. Aşkla Dikili, başka Dikili diyoruz. Samimiyetle, güvenle birbirimizi severek, birbirimizi kucaklayarak, birbirimizin görüşlerine önem ve değer vererek bambaşka bir Dikili'yi hep birlikte yaratacağız. İlçemiz birçok konuda eksik kaldı ama çok kısa bir zamanda çok şeyin hızlıca değiştiğini göreceksiniz. Daha modern, daha kaliteli, daha yaşanabilir bir Dikili'yi hep birlikte yaratacağız" dedi.

Konuşmasının ardından kalabalık ile birlikte Atatürk Meydanı'na giden Adil Kırgöz, meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakarak Ata'sına saygısını ve minnetini sundu.