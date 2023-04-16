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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnananlar kazanır ve zafer inananlarındır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen sahur programında "Omuz omuza 29 günü çalışarak geçireceğiz ve neticeye varacağız. İnananlar kazanır ve zafer inananlarındır" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnananlar kazanır ve zafer inananlarındır
16 Nisan 2023 Pazar 04:37

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, sahuru birlikte yapmak istediklerini belirterek, "Omuz omuza 29 günü çalışarak geçireceğiz ve neticeye varacağız. İnananlar kazanır ve zafer inananlarındır." ifadesini kullandı.

Program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çavuşoğlu'na gençler kasket hediye etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #program #sahur
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