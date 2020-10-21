Doğalgaza daha hesaplı ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitim ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı

Erdoğan, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklamada bulundu. Sağlıktan güvenliğe ve yatırımlara kadar ülke içinde ve dışında yaşanan pek çok gelişmeyi kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

KKTC'deki seçimin bölgede Kıbrıs Adası'nı doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini kaydeden Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin sandıkta ortaya koydukları tercihi, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlığının nişanesi olarak görüyoruz. Rum Kesimi'nin AB'yi de istismar ederek sergilediği, Ada'nın diğer hak sahibini yok sayan bencil ve şımarık politikaları, bir kez daha Kıbrıs Türkünün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur. Doğu Akdeniz'in tamamını kapsayan siyasi ve ekonomik yetki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği adil ve güçlü duruşa Kıbrıs Türkleri de sahip çıkmıştır. Bu vesileyle demokrasiye, haklarına ve özgürlüklerine olan bağlılıklarını sandıkta ortaya koyan tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücü ve imkanlarıyla Kıbrıs Türkünün yanında yer almayı sürdürecektir" diye konuştu.

1 sondaja daha başlanacak

Diğer bir sevindirici haberin de Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan alındığını ve Tuna 1 kuyusundaki sondajlarda keşfedilen doğalgaz rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kuyudaki çalışmalarını tamamlayan Fatih gemimiz önümüzdeki ay yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali 1 kuyusunda sondaja başlayacaktır. Elimizdeki veriler Türkali 1 kuyusundan da en az Tuna 1 kuyusu kadar önemli ve verimli keşif haberleri alabileceğimize işaret ediyor. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına sahip olma arayışı içinde bulunan Türkiye, nihayet kayda değer bir netice elde etmiştir. Dünyada son bir asırda bu uğurda nice savaşlar çıkartılmış, nice çatışmalar körüklenmiş, nice ülkeler bölünmüş, nice masumların kanı oluk oluk akıtılmıştır. Pek çok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği bir zenginliğe bizim sadece çalışarak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküpü bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği, geleceği için kullanılacaktır. Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı şekilde ulaşma imkanı elde edecektir. Aynı şekilde buradan elde edilecek kazancın her kuruşu, yine milletimiz için harcanacaktır."



