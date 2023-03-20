Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
20 Mart 2023 Pazartesi 13:28

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulundu. Perinçek, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim" dedi. Vatan Partisi olarak zorlukların içinden geldiklerini belirten Perinçek, "Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15 Temmuz gecesi Amerika gladyosu FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız, yine görevlere hazırız. Zorlukların üstesinden gelen bir hayata, bir geleneğe sahibiz. O bakımdan Türk milletinin büyük kararına, çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum. 100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var" dedi.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ne yapacakları sorusuna Perinçek, "Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkinci turda biz olacağız" cevabını verdi. 

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