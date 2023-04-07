DSP seçime AK Parti listelerinden girecek, Erdoğan'ı destekleyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı seçimde iş birliğine davet etti. Aksakal, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin bölgesinde hükümranlığı ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını söyledi.

Sıcak ev sahipliğinden dolayı Aksakal'a teşekkür eden Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana illettik. Kendileri değerlendirecek ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur." dedi.

Aksakal ise Yıldırım ve Çelik'in 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

14 Mayıs'ın Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için vesile olacağını ifade eden Aksakal, "Sayın Yıldırım ve Çelik, DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve üç defa devlet yönetimindeki birikiminin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar." diye konuştu.

DSP'nin Türk devletleri ve Türk milletine destek vermeye devam edeceğini dile getiren Aksakal, "Demokratik Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14.00'de başkanlık kurulunu toplantıya çağırdıklarını söyleyen Aksakal, "Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışıp sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Aksakal, bugün AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.



"Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı. Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in seçimde işbirliği davetini, partinin başkanlık kurulunda genişlemesine değerlendirdiklerini belirtti. Uzunca zamandır, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002'de DSP iktidardan gönderilirken dönemin ABD Dışişleri Bakanı'nın bu bölgede 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu anlatan Aksakal, DSP'nin buna karşı çıktığı, Irak'ın işgaline karşı çıktığı için iktidardan uzaklaştırıldığını söyledi.

Aksakal, "Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve anayasasının ilk dört maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır." dedi.

DSP'nin tutarlı olan bir parti olduğunu, üç kez devleti yönettiğini ve devlet tecrübesi olduğunu dile getiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk."

"YSK tarafından yayımlanacak listede sizden, bir ya da birden fazla ismi AK Parti listelerinde görecek miyiz?" sorusu üzerine Aksakal, "DSP hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinden siyaset yapan parti olmadık hiçbir zaman. 'DSP parlamentoda temsil edilecektir' dedikten sonra sayının o manada artık bir önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir, gerisi teferruattan ibarettir." cevabını verdi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Siz logonuzla yer alacak mısınız, seçimlere katılacak mısınız?" sorusunu ise "Hayır biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız." şeklinde yanıtladı.