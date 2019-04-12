Eğitimcilerden Başkan Gürbüz'e ziyaret

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Eğitimcilerden Başkan Gürbüz'e ziyaret
12 Nisan 2019 Cuma 11:17

Eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Foça Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Gürbüz'ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Fatih Gürbüz; "Foça Belediyesi her zaman, gelecek nesillerimizin mimarı, kıymetli öğretmenlerimizin yanında olacak" dedi.

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