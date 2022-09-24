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"En başarılı CHP'li başkan kim?" anketinde dikkat çeken sonuç!

"En başarılı CHP'li başkan kim?" anketinde dikkat çeken sonuç!
24 Eylül 2022 Cumartesi 11:55

SONAR Araştırma tarafından "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" diye soruldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun liderliği kaptırdığı ankette ilk sırayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aldı.

Siyasi parti ve ittifaklar anketlerinden sonra bu sefer de belediye başkanlarına yönelik anket gerçekleştirildi. SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" diye soruldu.

Ankette ilk sırayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aldı. Onu, yüzde 52.4'le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzde 51.6'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Ankette Mansur Yavaş'ı yüzde 50.2 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip ederken, Böcek'i de yüzde 48. 7 oyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen izledi.

Etiketler; #chp #özlem çerçioğlu #Ekrem İmamoğlu #mansur yavaş
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