En önemli insan hakkı sorunu: Açlık ve yoksulluk

10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklamasında bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 2021 Türkiye’sinin en önemli insan hakkı sorununun açlık ve yoksulluk olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı Yeni Binası’nda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına İl Başkanı Yücel’in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il yöneticileri ve partililer katıldı. Basın açıklaması metnini okuyan İl Başkanı Yücel, temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul ve ilan edilişinin 73’üncü yılı olduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıl yaptığımız insan hakları günü açıklamamızda, ülkemizi yöneten siyasi iktidarın; toplumun tüm kesimlerinde yaşattıkları hak ihlallerine ilişkin olumsuz karneyi kamuoyuyla paylaşmıştık. 19 yıldır yapılan uygulamalar, topluma yaşatılan travmalar ve istikrarlı bir şekilde kötüye gidiş; bunun iktidarın insana bakış açısı ve bir yönetim anlayışı olduğunu bize olarak net bir şekilde gösterdi. Yaşanan hak ihlalleri; 2021 yılı içinde de katlanarak devam etti” dedi.



“Ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirildi”



“Tek adamın kararıyla kadınların yaşam hakkının en önemli güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkıldı” diyerek sözlerini sürdüren Yücel, “Düşüncelerini ve fikirlerini açıklayan vatandaşlarımız apar topar gözaltına alınmıştır. Demokratik ve anayasal haklarını kullanarak, üniversitelerine sahip çıkan gençlerimiz, akademisyenlerimiz tepedekilerin talimatıyla tartaklanarak gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı. Yüksek mahkeme kararlarına dahi uymayan, vesayet altındaki yargı ile ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirilmiştir. İnsan haklarının yasal ve hukuki güvencelerini yok sayan kararlar ve uygulamalarla anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesi ile yok sayılmaktadır” diye konuştu.



2021 Türkiye’sinin en önemli sorunu



Açlık ve yoksulluğun 2021 Türkiye’sinin en önemli insan hakkı sorunu olduğunu belirten Yücel, “Bugün ülkemizin yaşadığı; başta ekonomik buhran olmak üzere her türlü adaletsizliğin temelinde ‘tek kişilik hükümetin’ otoriter, antidemokratik ve evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları yatmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalete susamış milyonların desteğiyle hala sürmekte olan ‘hak, hukuk ve adalet’ mücadelemize; tüm kadrolarımızla, hak bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yanında devam ediyor” şeklinde konuştu.



Hak mücadelelerini güçlendireceğiz



CHP olarak hak odaklı, çözüm içeren politikalarla eğitimin, sağlığın, barınmanın, gıdanın, çalışmanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün, şiddetsiz bir toplumun var olabilmesi için çözüm üreteceklerini ifade eden Yücel, “Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, yoksulluk içindeki çocuklarının, işsizlerinin, memurlarının, emeklilerinin, işçilerinin , çiftçilerinin, esnafının, hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın ihraç edilen KHK'lılarının, barış akademisyenlerinin, adil yargılanma hakkından mahrum bırakılanlarının hak mücadelelerini güçlendireceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde bir kez daha ilan ediyoruz: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu; Hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü adına yaraşır bir şekilde coşkuyla kutlanacak!” açıklamasında bulundu.