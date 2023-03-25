Erbakan: Cumhur İttifakı'na katıldık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabakata vardıklarını ve Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı.

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alarak seçim ittifakı protokolüne imza atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erbakan, daveti üzerine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini belirterek, "Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık. Talep ettiğimiz prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metni, AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde, bu prensipler içerisinde yer alan ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında ülkemizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olacağı yönünde bir mutabakat sağlanması oldu. Uygulamaların gerçekleştirileceği hususunda bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞIMIZI SONLANDIRDIK'

Prensipler üzerinde mutabakata varılmasından dolayı parti olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemleri ve adaylarıyla Cumhur İttifakı çatısı altında seçime gireceklerini kaydeden Erbakan, "Prensiplerimizin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar, Cumhur İttifakı karşısındaki bloğun, ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok, ideolojik olarak, geçmişte yaşadığımız tecrübeler dolayısıyla ve ortaya koydukları hedefler, projeler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir bloktur. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacaklar. Kendisiyle birlikte kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Bu vermiş olduğumuz kararımız doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı da sonlandırmış bulunuyoruz" diye konuştu.