Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu aziz millet yedili masaya 14 Mayıs'ta geçit vermeyecek, Cumhur İttifakı'nı, Yeniden Refah Partimizi en büyük zaferlere ulaştıracak. Milli Görüş'ün 21 senelik meclis hasretine son vereceğiz" dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Küçükçekmece Atatürk Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu. Erbakan, yurt genelindeki kadrolarıyla tam bir seferberlik halinde 14 Mayıs seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Niçin böyle bir karar alındı? Çünkü bizim anlayışımıza göre öncelik, mazarrattan kurtulmaya verilir. Bir mazarrattan kurtulmak, elde edilecek faydalardan daha önceliklidir. Yedili masayı kastediyorum. Yedili masanın karanlıklarına ülkemizi, milletimizi, devletimizi teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Son derece stratejik bir duruş sergiledik. Ailenin korunması ve gelecek nesillerimizin muhafaza edilmesi için önce ahlak ve maneviyat anlayışımızın bir gereği olarak bu adımı attık."

Erbakan, karşılarındaki ittifakta yer alan partilerin bazı temsilcilerinin LGBT ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, eleştirilerde bulundu.

Bir CHP milletvekili adayının, okul öncesi 5 yaşındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesini çağ dışılık ve Taliban zihniyeti olarak tanımlayabildiğini kaydeden Erbakan, şöyle devam etti:

"2023 Türkiye'sinde, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının karşısına çıkıyor, oy istiyor ve bunları söyleyebiliyor. Kendi kanallarından birinde canlı yayında ne deniyor? 'Efendim ben milletvekili olursam, CHP'den seçilirsem, Meclis'te çözülmesi için uğraşacağım çok önemli bir sorun var. Bu camilerde, hoparlörden, minareden okunan ezanlar özellikle gece ve sabah saatlerinde insanları rahatsız ediyor. Ezanlar caminin içinde okunsun, duymak istemeyen de duymasın.' 70 senedir temel özellikleri maalesef değişmemiş. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, kıyafet değiştirirse değiştirsin, maske takarsa taksın, 'helalleşiyorum' derse desin, işte söyledikleri ortada."

"Bu planlar Kürt kardeşimin de hayrına değil"

Erbakan, HDP'nin yayınladığı tutum belgesine değinerek, "11 maddelik tutum belgesinde ne diyor HDP? 'Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim getirilmelidir' diyor. Ne demek bu? Özerklik demek, eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek." diye konuştu.

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın, "Türk ile Kürt'ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında bütün dünya da olsa duramaz." dediğini anımsatan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Buradan çok kıymetli Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bu planlar Kürt kardeşimin de hayrına değil. Bu plan aslında Büyük İsrail planıdır. Oradaki kardeşlerimizi, Doğu'yu, Güneydoğu'yu bizden koparmak, Kürt kardeşlerimin refahı, hürriyeti, selameti için değil asıl olarak Irak'tan, İran'dan Suriye'den ve Türkiye'den koparılan parçalarla Büyük İsrail'in kurulması planıdır."

"Milli Görüş'ün 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz"

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'ni 14 Mayıs'ta Meclis'e taşıyarak, Milli Görüş'ün 21 senelik Meclis hasretine son vereceklerini söyledi.

İttifakta yer aldıkları için ülke barajı diye bir problemin tamamen ortadan kalktığını dile getiren Erbakan, "Yani bir bölgede bir milletvekili çıkaracak kadar oy almamız halinde, o milletvekili otomatik olarak seçilmiş oluyor. Milletvekili seçiminde oylarınızı gönül rahatlığıyla Yeniden Refah Partimize verebilir, Milli Görüş'ün Meclis'e taşınmasına katkı sağlayabilirsiniz. İnşallah bu aziz millet yedili masaya 14 Mayıs'ta geçit vermeyecek, Cumhur İttifakı'nı, Yeniden Refah Partimizi en büyük zaferlere ulaştıracaktır." şeklinde konuştu.

Erbakan, daha sonra caddedeki "Sevgi Yürüyüşü"ne katılarak, vatandaşları selamladı.