Erdoğan: 3 ilimizde afet bölgesi ilan ediyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gündür sel felaketi ile mücadele eden Batı Karadeniz'e, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, dünyadaki felaketlerden de bahsederek, "Bir felakettir gidiyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkisi altındaki Bozkurt'ta konuştu. Erdoğan, "Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

Dünyanın birçok yeri gibi ülkemizde de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil ABD'si de böyle, Kanada'sı da böyle, Almanya'sı da böyle... Bir felakettir gidiyoruz. Bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.

Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. İşte Rize'de, Artvin'de... Aynen burada olduğu gibi sel felaketlerini orda da yaşadık. Antalya, Muğla'daki yangınları biliyorsunuz. Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde selin yolun açtığı sıkıntılar ile mücadele ettik. Birkaç gündür de Batı Karadeniz'de sel felaketleri ile uğraşıyoruz.

Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle birlikteyiz. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız hep birlikte bölgede çalışmaları sürdürüyoruz.

Helikopterler, bütün o kardeşlerimizi evlerinin damından kurtaran TSK'mızın, Jandarmamızın, polisimizin, JAK onların kahramanca bütün o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz herhalde? Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Bu yaptıkları operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin kârı değil, er kişinin kârıdır.

Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden, vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Sel felaketinden etkilenen bölgelerde kesintisiz görev yapılmaktadır. STK'larımız da bu çalışmalara katılmıştır. Kurumlarımıza ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir.

Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Aynı şekilde sel sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için çalışmalara başladık. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'u afet bölgesi ilan ediyoruz.