Erdoğan, ABD'de yaşanan olayları değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşanan kongre baskını ile ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, olayları yüz karası olarak nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD'de gerçekleşen kongre baskını ile ilgili konuşan Erdoğan, olayların demokrasi adına bir yüz karası olduğunu ifade etti.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Amerika'daki olaylar tabi görülmemiş bir tablodur. Lafa gelince demokrasi dersi verenlerin şimdi yaşananların tutumunu görüyoruz. Bizde benzer olaylar yaşanırken Amerika'nın tutumunu hatırlıyorsunuz. Şimdi tabi o zaman bu işin başında Demokratlar vardı. Şimdi de Cumhuriyetçiler var. Bir taraf ne ise ABD'de diğerinin de aynı olduğunu görmüş olduk. Tüm insanlık şoke oldu. Olaylar insanlığı şaşırttı. Yaşananların demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz."

Temennilerinin 20 Ocak günü Joe Biden'ın devir teslim töreninin sakin bir şekilde gerçekleşmesi olduğunu belirten Erdoğan, sonraki dönemde Biden ile ABD'nin sükuna kavuşacağını ifade etti.

Ölenlerin ailelerine sabır dileyen Erdoğan şöyle konuştu: "Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 5 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum."