Erdoğan açıkladı: 40 bin sağlık çalışanı alınacak

Dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında 40 bin sağlık çalışanı alımı yapacaklarını duyurdu.

Erdoğan şunları söyledi: "Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağı çekeceğiz. Elbette bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir, inşallah bunların önüne geçecek tedbirleri en kısa sürede ortaya koyacağız."

"Belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesi özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlatmak istiyorum. Okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum."