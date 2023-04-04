Erdoğan: Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede AK Parti milletvekilleriyle iftarda buluştu. 14 Mayıs'tan sonrası dair mesaj veren Erdoğan, ''Yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımız da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz'' dedi.

CumhurbaşkanıI Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti milletvekilleri ve deprem bölgesinden Ankara'ya gelen depremzedeler ile iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan yemeğin ardından yaptığı konuşmada, "Depremzede vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir anda evleri, yuvaları, iş yerleri yıkılan depremzedelerimize Allah’ın izniyle 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy evi ile şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir. Bizim emanetimizdir. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEYE ÇOK ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADIĞIMIZ DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize, meclisimizin 27'nci döneminde ülkemize ve milletimize yaptığınız hizmetler için her birinize şahsım, milletim adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde milletvekilliği, hem meclis çalışmaları hem seçilen şehrin sorumluluğu hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. Millete hizmet etmenin ülkenin geleceğinin biçimlendirmesini katkı sunmanın manevi hazzı bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu Meclis, milli iradenin tecelligahı, cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz destanının ayrılmaz bir parçasıdır. Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini bir hakkın yürüten 27'nci dönem meclisimiz 14 Mayıs seçimleri ile birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor. Tabi bu dönemin bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclisi olmasıdır. Yasama'nın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanının uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalıştığı, ülkeye beraberce çok önemli kazanımlar sağladığımız bir dönemi geride bıraktık" açıklamasında bulundu.

'CUMHURİYETİMİZİN İLK ASRINI GERİDE BIRAKTIK'

Erdoğan, şehirleri kısa sürede ayağa kaldıracaklarını ve insanların geleceklerine umutla bakmayı temin edeceklerine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Sistemin sağladığı güçlü karar alma ve güçlü icra kabiliyeti sayesinde ülkemiz küresel krizlerden en az kayıpla ve en çok faydayla çıkmayı başarmıştı. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın ve hükümdarlığımızın her safhası ayrı bir mücadele ile geçmiştir. 6 asırlık Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurduğumuz son devletimiz, Cumhuriyetimizin de ilk asrını geride bıraktık. Cumhuriyetimizin bu ilk asrı da kendi içinde epeyce inişli çıkışlı geçti. Tek parti devrinden çok partili siyasi hayata geçişimiz ardından başlayan darbeler, muhtıralar silsilesi, demokrasi ve kalkınma hamleleri, ekonomik sıkıntılar, terör saldırıları yaşadık. Dünyada ve bölgemizde ortaya çıkan hadiselerin ülkemize olan yansımalarından, komşularımızla ve müttefiklerimizle yaşadığımız gerginliklere kadar daha pek çok başlığı buna ilave edebiliriz. Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi ama bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik. Bundan sonra Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyeceğiz. Esasen son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın bir yerde bulunabilirdik."

'HİÇBİR TUZAĞIN TÜRKİYE'Yİ YOLUNDAN ÇEVİREMEYECEĞİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları Türkiye'nin avantaja çevirebildiğine işaret ederek, "Salgında bunu yaptık. Bölgemizde patlak veren kriz ve çatışmalarda bunu yaptık. Ekonomimize kurulan tuzakları kendi modelimizle aşarken yine bunu yaptık. Depremin yıkımının altında da Allah'ın izniyle bu şekilde kalkacağız. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısının verdiği imkanları kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine, bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize Allah'ın izniyle daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler önümüzdeki dönemde sistemi daha ileriye taşımak, daha etkin çalışır hale getirmek için yapacağımız restorasyonlar da bize rehber olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ile milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla doğru yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğine, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.

'AYNI KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Erdoğan konuşmasında son olarak, "Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladığımız 2023'ü, Türkiye yüzyılının başlangıcı kılma kararlılığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar vardı. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımız da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan'ı şerifinizi tekrar tebrik ediyorum, bir kez daha 27'nci dönem meclisinin üyeleri olan siz değerli kardeşlerime parlamento çatısı altındaki hizmetler, ülkemize yaptığınız katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimden de şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelemiz de bize destek vermelerini bekliyorum. Leyle-i Kadrinizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kalın sağlıcakla" dedi.