Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir ve şu anda yine faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faiz ile ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinden gelen esnaf ve sanatkar odalarının temsilcileri ile federasyon yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Türkiye'nin kalkınmasına, güçlenmesine, ekonomik olarak büyümesine yaptıkları katkılar için teşekkür etti. TESK'in 2 milyonu aşan üye sayısıyla beşeri ve iktisadi hayatın temel direklerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Esnaf ve sanatkar; sokağımızın başında çayımızı yudumladığımız ocaktır, bizi sevdiklerimizle buluşturan yolların emekçisidir, bir tas çorbasını içtiğimiz bereketli dükkandır, sıcacık ekmeğimizi aldığımız fırındır, bakkaldır, manavdır, kasaptır. Elbette tüm bunlarla birlikte esnaf ve sanatkar; dar günümüzde kapımızı çalan dostumuz, sevincimizi paylaşan can yoldaşımız, çocuklarımızın ağabeyi ve ablası konumundadır" dedi.

Türkiye'de esnaf kesiminin dünyada hiçbir ülkede örneği olmayan tarihe, birikime ve güçlü geleneğe sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkar sadece ticaret erbabı değildir. Sadece mal alıp satan tüccar değildir. Bizde esnaf tüm vasıflarının ötesinde öncelikle ahidir, yani kardeştir. Mertliğin, cesaretin, yiğitliğin sembolüdür. 'Alışverişte, ölçüde, tartıda doğru ol' şiarıyla hanesine helal rızık götüren gönül insanlarıdır. Ahilik teşkilatının temellerinin atıldığı Selçuklu'dan günümüze esnaf ve sanatkarlarımız millet varlığımızın teminatı oldular. Tarih boyunca hep yolda kalmışlar, kimsesizler, garipler, yolcular; ahi teşkilatımız tarafından sahiplenildi, giydirildi, doyuruldu. Gün oldu terazi tutan, çekiç, makas, fırça tutan o mübarek eller silah tuttu, esnaf ve sanatkarlarımız vatan için cepheye koştu. Çanakkale'den İstiklal harbimize kadar varlık ve yokluk mücadelelerimizin hepsinde esnaf ve sanatkarlarımız daima ön safta yer aldılar" diye konuştu.

'ESNAF KARDEŞLERİM TANKLARA MEYDAN OKUDU’

Erdoğan, esnaf ve sanatkarların geçmişten bugüne her zaman ön saflarda yer aldığını belirterek, "İşte son olarak 15 Temmuz gecesi milletimizin tamamıyla birlikte esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 insanımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, polislerimizin, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu. Birileri bankamatiklere akın ederken, birileri darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken, birileri milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvelerini yudumlayarak seyrederken; benim su tesisatçısı, elektrikçi, kunduracı, mobilyacı, kuyumcu kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okudu. Söz konusu vatan olunca, millet olunca, inancımız ve imanımız olunca canlarını hiçe sayan tüm esnaflarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Esnaf ve sanatkarımız asırlardır hep olduğu gibi bugün de huzurumuzun, kardeşliğimizin dayanışma ruhumuzun garantisi olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

'BUGÜNLERE AKREBİN KISKACINDA YOĞRULARAK GELDİK'

Çalışan, üreten, evine helal rızık götürme peşinde koşan esnafın, Türkiye'nin her alanda yazdığı başarı hikayesinde öncü rol oynadığını vurgulayan Erdoğan, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın teminatı olarak görüyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ahiliğin terbiyesini, ruhunu ve erkanını yaşatan esnaf ve sanatkarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im ahilik kültürüyle yetişmiş bu geleneği hakkıyla layıkıyla temsil eden esnaf ve sanatkarlarımızın yokluğunu bizlere hissettirmesin. Bizler tarih boyunca pek çok badire atlatmış bir milletin mensuplarıyız. Bugünlere birilerinin ihsanıyla değil akrebin kıskacında yoğrularak geldik. Mücadele ettik, bedel ödedik, çile çektik. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak için gerektiğinde şehitler verdik ama her defasında karşılaştığımız sıkıntıların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen bu topraklarda özgürce başımız dik bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi milletimizin birliğine beraberliğine değerlerine sahip çıkmasıdır" dedi.

'MİLLETİMİZE BEDEL ÖDETECEK KARAR ALMADIK'

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal krizleri dünyadaki diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahilik kültürünün büyük payı olduğuna işaret ederek, "Özellikle salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımızın birer ahi olarak toplumumuz içinde önemli görevler üstlendiğini gördük. Resmi kurumlarımız yanında belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve sanatkarlarımızla tam bir seferberlik ruhuyla hareket etti. Küresel ticaretin tamamen durma noktasına geldiği o zor günlerde muhalefetin akla mantığa, ekonomik hayatın gerçeklerine uymayan abuk sabuk çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. Hangi kesimden olursa hiçbir vatandaşımıza 'Nerede bu devlet' dedirtmediğimiz gibi bilakis devlet olarak elimizi taşın altına koyduk. Gelir kaybı ve kira desteğinin yanı sıra 3 bin lira ve 5 bin lira tutarlı hibe desteklerimiz esnaf ve sanatkarlarımızın nakit akışlarının korunmasına çok büyük katkı sağladı" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DÜŞMANIM FAİZDİR'

Erdoğan, faiz ve enflasyon ile mücadeleye devam ettiklerini de vurgulayarak, "Benim en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir ve şu anda yine faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank genel müdürü karşımda duruyor ve merkez bankamızla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesi gereğini telkin ediyorum. Tabi aramızda maalesef faiz politikasını, yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyorlar ama cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, tam aksine düşük faizi savunan bir politika güdüyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faiz ile ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum" dedi.