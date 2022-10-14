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Erdoğan'da asgari ücret açıklaması

Erdoğan'da asgari ücret açıklaması
14 Ekim 2022 Cuma 12:09

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "İlgili çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın olduğunu biliyorum" diye konuştu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi kurulabileceğine ilişkin açıklamaları hakkında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. İlgili kurumlara müşterek çalışma talimatını Putin ile verdik” dedi.

Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan kriz, ABD ile F-16 sorunu, Zengezur Koridoru, Kuzey Kıbrıs ve başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete ilişkin de konuşan Erdoğan, "İlgili çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Etiketler; #asgari ücret #erdoğan #haber #son dakika
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