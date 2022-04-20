Erdoğan da emeklilere kapıyı kapattı: Zam yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu. Erdoğan kendisinden sürpriz bekleyen emeklilere kötü haberi "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak" sözleriyle verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu. Erdoğan, gazetecilere "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak" yanıtını verdi.



SURİYELİLER AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması da hatırlatıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, ''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir.'' sözleriyle yanıt verdi.