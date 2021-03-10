Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri ilgili konuştu. "Kaybolan bir şey yok" diyen Erdoğan, eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilere yönelik de "Damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza…

* Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey’in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Para Hazine’de…Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir.

* Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya… Orada… Sözcünüz Hazine’de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine’sini ne de Merkez Bankası’nı güçlendirmediler. Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.

* Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. Ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey’in yardımcısıydı. Berat Bey’in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz.

* Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz dünyanın en güçlü filolarından biri olacak. Ey o tweet’i atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey’in döneminde atıldı bu adımlar. Nankörsünüz, bunları görmediniz mi duymadınız mı?

* Kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral yatırımı da Berat Bey’in döneminde başladı. Bugün Putin ile 3. reaktörün temelini atacağız.

* Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63’ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13’üncü Avrupa’da 6’ncı sıradayız. Ülkemizi enerji üssü haline getirecek projeleri hayata geçiriyoruz.

“SİZ TARİHİNİZE BAKIN”

* Kalkıp da bize Merkez Bankası’nın paraları nereye gitti vs sorma. Siz tarihinize bakın. Geçmişte Merkez Bankası rezervleri nasıl buharlaştı siz onun hesabını verin.

* Bu sondajları kiralık gemi ile yapsaydık satın aldığımızdan çok daha fazla bedel ödeyecektik. Enerji Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’e ben şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

“MİLLETİN VAKTİNİ BOŞA HARCAMAYIN”

* Geçtiğimiz İzmir İl Kongresi’nde muhalefete bizlerle nasıl yarışacaklarını gösteren bir tüyo vermiştim. ”Bunlar 132 yeni üniversite açtı, biz 264 üniversite açacağız” demektir eğer bizimle yarışa gireceklerse

* Muhalefete düşen ‘Bunlar sınırlarımız içinde bir dönem 10 binlerle ifade edilen terörist sayısını 300’ün altına düşürdü, biz bir tane bile bırakmayacağız’ demektir.

* ‘Bunlar 600 yeni baraj yaptı, biz 1200 yeni baraj yapacağız’ demektir. Eğer bu hedefleri kuru sözle bile ifade edemiyorsanız lütfen milletin vaktini boşa harcamayın.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASINI GÜNCELLEYECEĞİZ

* Son kabine toplantımızda şehirleri 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını bu 4 renge göre belirledik.

* İdeal olmamakla birlikte bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında haritamızı güncelleyeceğiz.