Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanındasınız

Bölücü teröristlerin Gara'da 13 Türk vatandaşını katletmesinin ardından "Eğer PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edersek kınayacağız" açıklaması yapan ABD yönetimine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın 2015-2016 yılları arasında kaçırdığı 13 Türk vatandaşını kaçırarak öldürmesinin ardından açıklama yapan ABD yönetime sert tepki… Erdoğan, Washington’un “Eğer PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edersek kınayacağız” ifadesiyle ilgili şunları söyledi:

– ABD’nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK’nın, YPG’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak’a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristler de bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Sayın Biden artık PKK’nın gerçek yüzünü gör.

KANLARI SEMPATİ SERGİLEYEN HERKESİN ELİNE BULAŞTI

– Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözlerim terör örgütüne destek veren herkesin eline bulaşmıştır. Kendi ülkelerinde ellerinde çakı olan birini potansiyel terör örgütü üyesi olarak görenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri uzantılarına sınırsız destek verenleredir.

– Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz.

Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. En son operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Bu kardeşlerimizi kurtarmak için aylarca uğraştık. Meclis’te işin gerçeğini anlatacağız.

BUNLAR ALÇAK DEĞİL, BUNLAR ÇUKUR

– İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu’nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz.

– Darbelerin, vesayetin Türkiye’sinden yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye’ye geldik. Bir tarafta SİHA, öbür tarafta İHA, öbür tarafta Ayasofya… Gençliğimizin rüyasıydı bunlar. Şimdi gerçekleşti. Denenmesi gereken bir yol olarak gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek adımları atık.

– Samimiyetle uzattığımız el, terör örgütleri tarafından hunharca ısırıldı. Milletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır. Irak sınırı boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz.