Erdoğan'dan asgari ücret talimatı: Bu rakamın altına düşmesin!

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Herkes 2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında verdiği talimat kulislere sızdı. Erdoğan'ın asgari ücrette 4 bin liranın altına düşülmemesini istediği öğrenildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Herkes 2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında verdiği talimat kulislere sızdı. Erdoğan'ın asgari ücrette 4 bin liranın altına düşülmemesini istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.