SIĞACIK SAHİLİ YENİLENDİ
SIĞACIK SAHİLİ YENİLENDİ
0
İLGİNÇ ANLAR!
İLGİNÇ ANLAR!
0
ALTIN KELEBEK SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN KELEBEK SAHİPLERİNİ BULDU
0
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
0

Erdoğan'dan asgari ücret talimatı: Bu rakamın altına düşmesin!

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Herkes 2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında verdiği talimat kulislere sızdı. Erdoğan'ın asgari ücrette 4 bin liranın altına düşülmemesini istediği öğrenildi

Erdoğan'dan asgari ücret talimatı: Bu rakamın altına düşmesin!
06 Aralık 2021 Pazartesi 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Herkes 2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında verdiği talimat kulislere sızdı. Erdoğan'ın asgari ücrette 4 bin liranın altına düşülmemesini istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

Etiketler; #asgari ücret #asgari ücret ne kadar #erdoğan asgari ücret #erdoğan #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
İkinci el otomobil piyasası şokta! Fiyatlar sürekli değişiyor!
Sonraki Haber
Sığacık sahili yenilendi
Oktay: Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır
Oktay: Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır
0
Kılıçdaroğlu Mersin'de: Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu
Kılıçdaroğlu Mersin'de: Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu
0
Kemalpaşa'da Cumhur İttifakı'ndan yolsuzluk operasyonu açıklaması
Kemalpaşa'da Cumhur İttifakı'ndan yolsuzluk operasyonu açıklaması
0
Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı!
Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı!
0
Kılıçdaroğlu'ndan market sahiplerine mektup: 10 üründe zam yapmayın!
Kılıçdaroğlu'ndan market sahiplerine mektup: 10 üründe zam yapmayın!
0
Erdoğan: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz!
Erdoğan: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.