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Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zamla ilgili yeni açıklama: Vakti aralıktır!

Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zamla ilgili yeni açıklama: Vakti aralıktır!
31 Mart 2022 Perşembe 14:38

Son günlerde asgari ücrete ikinci zam yapılacağına dair iddialar gündeme atılmış, AK Parti'den de bununla ilgili olumlu yönde açıklamalar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz" demişti. Erdoğan bu kez ise "Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır" ifadelerini kullandı

Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşünde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? sorusuna, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam... Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız" dedi.

Erdoğan daha önce, "Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?" sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" yanıtını vermişti.

Etiketler; #erdoğan #asgari ücret #aralık ayı #asgari ücret 2. zam
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