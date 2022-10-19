Erdoğan'dan asgari ücretliyi umutlandıran sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili heyecan yaratan ifadeler kullandı. Yükselen enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşların yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Yeni adımlar atıp sözümüzü yerine getireceğiz" diye konuştu.

Vatandaşın belini büken enflasyona karşı, milyonların gözü kulağı yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamda. Konuyla ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yenisini daha ekledi.

AK Parti'nin grup toplantısında umutlandıran bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; "İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

"TURİZMDE 50 MİLYON TURİSTE GİDEN BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor.

"HER KESİME UYGUN KAYNAKLAR AYIRDIĞIMIZ BİR BÜTÇE HAZIRLADIK"

Reel sektörü 145 milyar liralık kaynakla destekleyeceğiz. Dünya Kadın Çiftçilerimiz ile Külliye'de bir araya geldi. Maşallah hepsi de taşı sıksa suyunu çıkarır. Öyle inanmış. Beyler, dost acı söyler. Hanımınızı tarlaya, kendinizi kahveye sürmeyin. Beraber olacaksınız. Her kesime uygun kaynaklar ayırdığımız bir bütçe ayırdık. Genel Kurul'daki müzakerelerin ardından bu bütçemizi milletimizin hizmetine sunacağız."