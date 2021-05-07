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Erdoğan'dan aşı lisansı tepkisi: İlimde kıskançlık olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı lisansı tartışmaları konusunda, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlıyla alakalı böyle bir konuda 'bunu biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış" dedi

Erdoğan'dan aşı lisansı tepkisi: İlimde kıskançlık olmaz
07 Mayıs 2021 Cuma 14:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesiyle ilgili olarak, "Özellikle Türkiye'deki herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu? Dinleme fırsatı buldum. Kendilerinin herhangi bir sıkıntısı olmadığını öğrendim" dedi.


"İLİMDE KISKANÇLIK OLMAZ"

Erdoğan, aşı lisansı tartışmaları konusundaki soru üzerine, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlıyla alakalı böyle bir konuda 'bunu biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış" diye konuştu Erdoğan, Rusya ile aşı görüşmelerine dikkat çekerek, "Ülkemizde de ortak üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"MUHALEFETE DE SUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa çalışmaları konusunda ise "Bizim zaman zaman Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Bunlarda zaten bir çok meseleyi görüşme imkanı yapıyoruz. Bunların arasında yeni anayasa çalışmalarını da görüştük" dedi.

Erdoğan, "Bizim hazırlığımızda şu anda bitti, bitmek üzere, bittiğinde kendilerine sunacağız. Bununla da kalmayıp muhalefete de sunacağız, sivil toplum kuruluşlarıyla da konuşacağız" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #cumhurbaşkanı #aşı #aşı patent
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