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Erdoğan'dan aşı sıkıntısı açıklaması: Kabul etmiyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önümüzdeki iki ay aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşanacağı açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi

30 Nisan 2021 Cuma 14:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Erdoğan, kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, biontech de gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, kısıtlamada İstanbul’da bulunup bulunmayacağına dair soruya “Şu anda henüz kesin kararımı vermedim ama şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diye yanıt verdi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #aşı #cumhurbaşkanı aşı #erdoğan aşı
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