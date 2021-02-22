Erdoğan'dan Berat Albayrak tepkisi

Ak Parti İzmir 7’nci il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak “İzmir’den verdiğimiz mesajların yerini bulması en büyük temennimizdir. Aksi takdirde 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(Ak Parti) İzmir 7’nci il kongresi Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda binlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede partililere hitap eden Genel Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak “İzmir inşallah bizlere bugün bir diriliş muştusu veriyor. 2023 ilgili bir başka müjdeyi aldığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’la ilgili eleştirilerine İzmir’den Cevap Veren Erdoğan, “Son zamanlarda CHP, Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsıma hedef alan bir kampanya yürüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanları uğraşmayı zulh ahdettiğimiz için görmezlikten geldik. Bu kampanya siyaset boyutuna açtığı, temel haklara ve özgürlüklere ve aile boyuna varınca cevap vermek üzerimize vacip oldu. İzmir’in en kötü talihi Kılıçdaroğlu’nun buradan meclise milletvekili olmasıdır. Önüne hangi hakikatler konursa konsun önceden ezberlediği şeyleri konuşuyor. İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarına gönderdim. Bu katliamla ilgili bilgi vermelerini istedim. Bakanlarım bunu söyleyince CHP’nin başındakini adam zannettim. Haberimiz yok diyordu aslı kaynağından öğrensinler istedim. Belgelerle hangi sorular sorarlarsa cevaplasınlar istedim. Bu yapıldığı halde daha sonra mecliste maalesef tamamıyla sınır aşan bir yapıyla edep dışı her şeyi yaptılar” ifadelerini kullandı.

Damat sıfatı başarısının önüne geçti

Berat Albayrak’ın Maliye ve Hazine Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ekonomi ve enerji alanındaki saldırılara karşı büyük bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, “Ekonomi tarafında Berat bey en önde mücadele etmiştir. Damat sıfatı bu alanlarındaki gayreti ve başarısının öne geçirilmiştir. Herhangi bir siyasetçi olarak yapsaydı kendisi ile ilgili daha objektif değerlendirmeler olacaktır. Enerji alanında yapılanlar Berat beyin bakanlığı döneminde yapılan çalışmalardır. Sismik araştırmalar, sondaj gemileri adeta bir otomobil fiyatındadır. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini daha güçlendirmek için Berat beyin bakanlığı döneminde faaliyete geçirdik. Bunlar içerisinde katılım şirketlerinde yeni iş modelinin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinin faiz kredilerini çeşitlendirilmesidir. CHP faizcidir, IMF’cidir, IMF temsilcileri ile kapalı kapılar ardında görüşme yapanlardır” diye konuştu.

Döviz rezervimiz 95 milyar dolar

CHP’nin Merkez Bankası ile ilgili ‘Merkez Bankası rezervleri eridi’ iddialarına İzmir’den yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervinin ise 95 milyar dolar olduğunu açıklayarak şöyle konutu: “Türkiye’nin IMF’ye borcu biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Biz mayıs 2013’te IMF borçları ödedik ve borcu sıfırladık. IMF’ye bir kuruş borcumuz yok bitti bu iş. Bizi diyorlar ki ‘Gidin IMF’den borç alın’ o sizin cibilliyetsizliğinizdir. Bunlar sahtekar, ‘Merkez bankasının döviz rezervi sıfırlandı, hatta sıfırın altına düştü’ dediler. Biz göreve geldiğimizde döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 95 milyar dolar rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde 2013 yılında bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız batı değil. CHP’nin akıl hocaları IMF. Türkiye finansal dalgalanmaları karşı koymak için planlı ve kontrolü döviz işlemleri yapıldı ve yapılanların hepsi hukuka uygundur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz, ciddi etkiler yol açan şoklara rağmen hedeflerinde kalmayı başardı.

“2023’de kendimizle yarışacağız”

Ak Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı projeler üzerinden CHP’ye yönelik eleştirilerini dile getiren Erdoğan “Bunları kağıt üzerinde bile söyleyemiyorsanız düşün bu milletin yakasından. Bıktık sizden. Dikili bir taşınız yok ya. Büyük şehirlerde su problemini aşmak kimin görevi? Belediye mi yoksa merkezi yönetim mi? Bu büyükşehir belediyesinin görevidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin suyunu DSİ kanalıyla buraya biz getirdik. Biz verdik biz. Büyükşehir getirmesi gerekirken yapamadı. Biz her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da su getireceğiz dedik. Suyu DSİ ile biz getirdik. Bizim anlayışımız bu. Hiç ümidimiz yok. Ama İzmir’den verdiğimiz mesajların yerini bulması en büyük temennimizdir. Aksi takdirde 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz demektir” ifadelerini kullandı.



İzmir, ilk ona giremiyor

İzmir’in Türkiye’de genelinde belediye hizmetlerinde ilk ona giremediğini aktaran Erdoğan, “Havalimanından gelirken Karabağlar’ın halini gördüm. Eşime onu söyledim. Bu güzel İzmir’e bu yapılaşma yakışıyor mu? Yahu siz ne işe yarıyorsunuz? Ne iş yaparsınız. Bu gecekonduları, kaçak yapıları niye ele almıyorsunuz? Eliniz oralara değsin. Yapmazlar yapamazlar. Bunlar bizim gibi dertli değil. Biz dertliyiz dertli. Türkiye’nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ilk 10’a giremiyorsa durup düşünmek gerek. Hükümet kendi sorumluğunda temel altyapıları yaptığı halde belediye sorumluluk alanındaki hususlarda manzara birden tersine dönüyorsa durup düşünmek lazım. Başka şehirlerde birkaç ayda tamamlanacak altyapı çalışmalarının İzmir’de yıllarca sürmesinin temeli ne kaynak ne araçtır. İzmir’de geçen günlerde her tarafı sular bastı mı? Bir hanımefendi Bay Kemal’e 35 yıldır burayı siz yönetiyorsunuz diyor. Siz yönettiğiniz halde bu altyapı niçin yapılmadı? Bunu soruyor. Doğru. Çünkü esnafın hepsinin dükkanlarını sular bastı. Aynı şeyi depremde yaşamadık mı? İnşallah 6 ay sonradan itibaren teslimata başlıyoruz. Yılın sonuna kadar deprem konutlarını bitireceğiz. Bugün teme atıyoruz. Bu söz Bay Kemal sözü değildir ha! Şayet bu konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil buradaki mahalli idare yapacak olsaydı bırakın temeli ve projeyi henüz tespitler bile bitirilmemişti. Yapamazlar. Dertli olacaksın dertli. Dert yoksa hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz”

Kongre’de konuşan son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “İzmir son aylarda önemli üzüntüler yaşadı. İzmir’de deprem oldu, sel felaketi hortumlar oldu. Acılarımız hep beraber paylaştık azalttık. Ancak zor günlerde yine İzmir’de Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimiz vardı. Acıları, üzüntüleri paylaştık. Yaralarımızı hafiflettik. Depremin ardından 3 ay geçti. Bugün depremde yuvalarının kaybedenlerin konutlarını temellerini atıyoruz. Yıkılan binalar yapılır, ama yok olan canlar geri gelmez. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de emperyal güçlerin terör örgütünün yine alçakça bir cinayetine şahit oldu. 13 tane vatan evladı, 3 tane Mehmedimiz şehadet şerbetini içti. Bir kez daha terörle kol kola yürüyenlerin foyaları ortaya çıktı. Bunu herkes bilmelidir. Türkiye’de vatanımızı böldürmeyeceğiz, kardeşliğimize helal getirmeyeceğiz. Yollarla donattık, yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz” diye konuştu.

Toy günü

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “Bugün bizim toy, düğün ve helalleşme günümüz. Dile kolay 20 yılı geride bıraktık. Bu sürede 15 seçim kazandık, darbelere karşı durduk. İnandığımız yolda yürüyerek bugünlere geldik. 2023, 2024’de zafer kazanmaya var mıyız?” diyerek partililere seslendi.

Cumhur İttifakı kazanacak

Kongreye tek aday olarak giren Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise “Sizlerle her zaman her yerde beraberiz. Pandemi, sel, deprem demeden biriz beraberiz. Hep birlikte İzmir’iz, Türkiye’yiyiz. 22 aydır sizlerle beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. 2023’de tekrar Cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız. Nihai hedefimiz ise 2024’de başta büyükşehir belediyesi olmak üzere çoğu belediyeyi Cumhur İttifakı kazanacak” dedi.