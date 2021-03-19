Erdoğan'dan Biden'ın 'katil' sözleri ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için söylediği 'katil' sözlerini değerlendirdi

Cuma namazı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili, "Bu ifade devlet başkanına yakışmadı" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Biden'ın Putin'e katil demesiyle ilgili yöneltilen soruya "Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Sayın Putin çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır." yanıtını verdi.