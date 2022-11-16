Erdoğan'dan bombalı saldırı açıklaması: Destek verenler her damla kana ortaktır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taksim'deki saldırı ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı

"Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum."

"Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır."

"Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

"DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır."

Polonya'ya füze düşmesi

Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır."

"Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli."

KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması

"Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir."

"(Tahıl koridoru) Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok."



ABD'den F-16 tedariki ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğen "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi." dedi.