Erdoğan'dan dikkat çeken faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir." dedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda çıkacak faiz kararı öncesinde dolar yükselmeye devam ederken bugün partisinin mecliste AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz mesajı verdi.Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi:

“Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.”

“Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” diyerek parti teşkilatına seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.”

İŞ DÜNYASINA MESAJ

İş dünyasına da mesaj gönderen Erdoğan konuşmasında, “Biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca da hemen iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit” ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

''Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur.