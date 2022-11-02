Erdoğan'dan dikkat çeken referandum çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrası yaptığı referandum çağrısını bugün de yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun anayasal düzeyde çözülmesini teklif etmişti.

Bu hamlesini bir adım daha ileriye taşıyan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na referandum çağrısı yaparak "Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış başörtü meselesini yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle başörtüsü özgürlüğünü de hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" demişti.

"TÜM ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yine aynı konu vardı. Erdoğan, "Arkadaşlarımız Anayasa değişikliği teklifimizi MHP ile, Meclis'teki diğer partilerle görüşmeye başlıyorlar. Cumhur İttifakı olarak MHP ile, arkadaşlarımız görüşmelerini yapacaklar. Bundan sonra bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Biz bunlara hem hukuk dersi hem de ahlak dersi hem de aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemenin iptali için AYM'ye götüren Bay Kemal'in kendi yasakçı zihniyetiyle yüzleşme ihtimalini kaçırmaması gerekir. Anayasa değişikliği teklifimiz milletimizin de taleplerine uygun şekilde hayata geçmesini ümit ediyoruz. Şayet böyle bir tablo oluşmazsa bir teklifim var. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"SON SÖZ MİLLETİMİZE AİT OLACAKTIR"

Erdoğan, "Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık. Meclis'te gereken çoğunluk oluşmazsa son söz milletimize ait olacaktır. Sandığı duyunca yaptığı açıklamalar da milli irade korkusunun yeni bir emaresi. Daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Bunların helalleşme çağrıları yalan, dolan ve göz boyamadan ibarettir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç hanımefendiye sembol haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Avrupa'daki Türk ve Müslümanlara karşı artan düşmanlık mücadelemizi sürdüreceğimiz ifade etmek istiyorum.

"ASRIN PROJELERİYLE TARİHE ADIMIZI YAZDIRDIK"

Yarın 3 Kasım 2022 yani iktidara gelişimizin 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20'nci yıldönümü. Hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Bizlerden desteğini esirgemen milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev almış tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diliyorum. 81 ilimizin her köyünde, vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil Balkanlar'dan Afrika'ya dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Bizden önceki 80 senedeki hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. Birileri sürekli takoz olmanın peşinde koşarken yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Asrın projeleriyle tarihe adımızı yazdırdık.

"HİÇBİRİNE EYVALLAH ETMEDİK"



Ülkemize 20 yılda kazandırdıklarımızı saymaya kalksak günler, haftalar yetmez. Elbette bu süreçte pek çok saldırıya, pek çok hainliğe, sayısız hukuksuzluğa maruz kaldık. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye, milletimizle aramıza nifak sokmak için ellerindeki tüm piyonları üzerimize saldılar. Her yol ve yöntemi kullanarak bizi yıldırmaya, korkutmaya çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda geri adım atmadık. Bugün de 20 yıllık tecrübenin ışığında ilk günün aşkı, azmiyle hizmeti sürdürüyoruz. Bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyor, istişarelerimizi milletimizle yapıyor, istikametimizi milletimizle belirliyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI" SEFERBERLİĞİ



Son toplantımızdan bu yana 2 haftalık dönemi şehir ziyaretleriyle, temel atma töreniyle, görüşmelerle dolu dolu geçirdik. Milletimizden gördüğümüz sevgi seli bize daha çok çalışma azmi veriyor. Türkiye Yüzyılı'nı açıklayarak gelecek vizyonumuzu paylaştık. Tanıtımı yaparken bu vizyonu milletimizle inşa edeceğimizin altını çizmiştik. 81 ilimizde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikrilerini beyan edecekleri seferberlik başlatıyoruz. Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, martta teslimi başlayacak Togg Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek. Kirli propagandalara aldırmadan milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

"HAMBURGER TURLARI DÜZENLİYORLAR"



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını sizler de biliyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan 10 bin km öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Almanya'ya gidecek, orada hamburgeri bırak orada döner var, döner ye. Geçmişte çete diyerek şevklerini kırdıklarından özür dilemeden Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor, yatırım kim, sen kimsin...

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BAŞÖRTÜLÜ ADAY ÇIKARIRLARSA ŞAŞIRMAYIN"

Ülkemizin nereye geldiğini bilmeyecek seviyedeler. Uğruna ömrümüzü verdiğimiz, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı yeniden gündeme taşıdılar. İçinde türlü sinsiliklerin olduğu bir yasa teklifi yaptılar. Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa anayasa değişikliği teklimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday çıkarırlarsa şaşırmayın. Bugüne kadar neden yapmadılar? Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Bak HADEP koydu öyle ya da böyle. Hadi sen de koy görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız Meclis'ten başı örtülü kızlarımızı kovma derdindeydi.Hani demokrasi, hani hak ve özgürlükler? Biz hak verilmez, alınır diyorduk ve bu hakkı aldık.