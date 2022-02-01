Erdoğan'dan elektrik zammı açıklaması! Yüzde 50 zamla hesaplanacak tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıktı!

Son zamanlarda gelen yüksek elektrik faturaları tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan önceden günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarının 7 kilovata yükseltildiğini duyurdu. Buna göre aylık 150 kilovat olan en düşük kullanım 210 kilovata kadar çıkartılmış oldu. Buna göre 210 kilovata kadar olan kullanım yüzde 50 zamla hesaplanacak, bu tutarı geçenlerin zammı ise yüzde 127 oranından hesaplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerinin başında Kabine'ye yeniden katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "hoş geldin" dediğini belirterek, "Ülkemize ve siyasete yaptığı nice hizmetler yanında, 15 Temmuz gecesi Meclis'e bombalar yağarken darbecilere yiğitçe meydan okuyuşuyla hatırladığımız Bekir Bozdağ'a, Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen, Abdülhamit Gül kardeşimize bugüne kadar hakkı ve hakkaniyeti gözeterek gösterdiği samimi gayretler, sükunet ile yürüttüğü hizmetler için aynı şekilde teşekkür ediyorum. Kendisiyle inşallah farklı platformlarda, farklı vesilelerle çalışmaya, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ELBETTE GEREKTİĞİNDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Kabine üyelerinin diğer üst düzey yönetici kadroları gibi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini anımsatan Erdoğan, "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir. Aksi yönde bir tutum hayatın olağan akışına aykırı olurdu. Her görev gibi Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir enerjiyle, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir" dedi.

2018 Temmuz ayından bu yana 6 bakanın değiştiğini, bir bakanlığın ikiye ayrılması sebebiyle 7 kişinin de kabineye girdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir" ifadelerini kullandı.

'İRAN HATTINDAN DOĞALGAZ AKIŞINI YENİDEN BAŞLATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yılların en bereketli ve bununla birlikte en zahmetli kışını yaşadığını belirterek, "2022 yılında 25,8 milyar olarak planladığımız tarımsal destekleme bütçesini, 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini de çiftçilerimize paylaşmak istiyorum. Özellikle hububat üreticilerimizin girdi desteklerinin geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık. Kış döneminde öne çıkan hususlardan biri de elektrik ve doğalgaz konularıdır. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı taraftaki bölümünde yaşanan bir arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık. Böylece, İran hattından doğalgaz akışını yeniden başlattık. Ayrıca Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını da artırdık. İlaveten çeşitli kaynaklardan temin ettiğimiz LNG alımlarını hızlandırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini de devreye soktuk. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azaltıp, yakında tümüyle kaldırıyoruz" dedi.

'210 KİLOVATA ÇIKARTIYORUZ'

Elektrik faturalarındaki artışa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Uzunca bir süre doğalgazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibariyle enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarife de günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınındaki gelişmeleri de dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, "Omicron varyantı ile birlikte artık gücü azalan salgını, inşallah yakında gündeminizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Türkiye salgının ilk günlerinde tedbirleri en önce alan ülkelerden biriydi. Şimdi de kısıtlamaları ilk kaldıran ülkeler arasındayız. Avrupa ülkeleri henüz yeni bu aşamaya geçiyor. Bu konuda en önemli gücümüzden biri aşılama çalışmalarındaki başarımızdır. Buradan bilhassa 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kendi aşımız ve kendi gücümüz olan TÜRKOVAC başta olmak üzere aşılarını yaptırmaları veya tamamlamaları hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Halihazırda istatistiki olarak vaka sayısında önemli artış olmasına rağmen, hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda alarm seviyesine geçmemizi gerektiren bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Türkiye salgın dönemini sağlık hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülmesi günlük hayatın ve ekonominin işleyişinin en az kesinti ile sürdürülmesi, istihdamın korunarak, hatta artırılarak sosyal kırılmaya meydan verilmemesi, büyümenin sürdürülecek telafisi zor kayıpların önlenmesi, ülke genelinde huzurun ve güvenliğin eksiksiz sağlanması ve tüm diğer bakımlardan en başarılı şekilde yönetmiş ülkelerin başında geliyor" dedi.

'3 YENİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK'

Erdoğan, artık geleceğe daha bir güvenle, daha bir umutla, daha bir azimle, daha bir kararlılıkla baktıklarını belirterek, "Bugün müjdesini vereceğimiz bir başka konu da Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketidir. Bunlardan ilki olan işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle, firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır. Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.