Erdoğan'dan Gezi'yi hedef aldı: Bunlar sürtük!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Gezi'yi hedef aldı. Erdoğan, Gezi olaylarına katılanlar için, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Geziyi hedef alan Erdoğan, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.

Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurtiçi, yurtdışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık.

Açık konuşuyorum bizden daha samimi ve gayretli çevreci de yoktur, ağaç sevgisi bizden daha fazla kimse de yoktur. Bu iş bizim işimiz. Biz kimin ne dediğine, kimin kendini nasıl paraladığına bakmadan eser ve hizmet kervanımızı yürütmeye sürdürüyoruz.'

Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, net cevaplar vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhattap almaya başlayabiliriz.

1- PKK'dan YPG'ye gölücü terör örgütünün bütün unsurlarını DHKP-C'den TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör ögütlerini, siyasi uzantılarını, medya destekçilerini, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

2- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu, desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikarın yanında mı, değil mi?

4- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu, vermiyor mu?

6- Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı, yok mu?

7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerinie hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi?

8- Bin yıllık kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu, etmiyor mu?

9- Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?

Bunlar çürük, bunlar sürtük'

"Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.

Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkıp hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunların somut örnekleridir. Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir. Bu ne densizlik, edepsizliktir. Sen milletvekili olsan ne yazar. Polise rağmen aşamazsın, asamayacaksınız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz. Kültür sanat etkinlikleri üzerinden milletimizi birbirine düşümeye çalışanları kendi silahlarıyla boğmaya mecburuz. Beyoğlu Kültür Festivali en güzel cevabımızdır."