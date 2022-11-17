İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
0
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
0
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
0
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
0

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye dikkat çeken çağrı: 6'lı masayı terk et!

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye dikkat çeken çağrı: 6'lı masayı terk et!
17 Kasım 2022 Perşembe 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Erdoğan, İYİ Parti'nin 6'lı masayı terk etmesini istedi. Erdoğan, "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek konumunu gözden geçirir." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.


İstiklal saldırısından Togg'a kadar birçok konuda açıklama yapan Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Önce muhalefete yüklenen Erdoğan, "Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi.

Etiketler; #erdoğan #iyi parti #meral akşener
Önceki Haber
Akşener İzmir'de iş kadınlarına seslendi: Bu konuda maalesef başarısız oldum
Sonraki Haber
Erzurumlular Başkan Sandal’a meşaleli karşılama
Akşener İzmir'de iş kadınlarına seslendi: Bu konuda maalesef başarısız oldum
Akşener İzmir'de iş kadınlarına seslendi: Bu konuda maalesef başarısız oldum
0
Akşener'den Taksim tepkisi: Herkes aklını başına alsın, sirk yönetmiyorsunuz
Akşener'den Taksim tepkisi: Herkes aklını başına alsın, sirk yönetmiyorsunuz
0
Erdoğan'dan bombalı saldırı açıklaması: Destek verenler her damla kana ortaktır
Erdoğan'dan bombalı saldırı açıklaması: Destek verenler her damla kana ortaktır
0
Kılıçdaroğlu'nden terör tepkisi: Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü?
Kılıçdaroğlu'nden terör tepkisi: Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü?
0
Bahçeli: TBMM'de terörist görmeye dayanamıyoruz
Bahçeli: TBMM'de terörist görmeye dayanamıyoruz
0
Zafer Partili Bayır: Geçici sığınmacıları ve kaçak yabancıları bir yıl içerisinde geri göndereceğiz
Zafer Partili Bayır: Geçici sığınmacıları ve kaçak yabancıları bir yıl içerisinde geri göndereceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.