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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
04 Nisan 2022 Pazartesi 13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 22 Mart 2022'de TBMM'de partisini grup toplantısında yaptığı konuşma ve aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukat Hüseyin Aydın yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sistematik şekilde dile getirdiği ve dile getirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadeleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri kapsamında tedbir kararı verilmesi ve davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulması talep edilmiştir. Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 01 Nisan 2022 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek, Türk Medeni Kanunu 24 ve 25'inci maddeler kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadelerini kullanırken davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #kılıçdaroğlu #tazminat davası #beşli çete
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